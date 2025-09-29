Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT TP.HCM truy đuổi hơn 50 km, bắt đối tượng trộm ôtô 7 chỗ

  Thứ hai, 29/9/2025
Lái ôtô trộm cắp từ Lâm Đồng, nam thanh niên bị công an phát hiện nên liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy nhưng CSGT TP.HCM đã khống chế.

Ngày 28/9, Công an TP.HCM phối hợp với công an Tây Ninh và Lâm Đồng bắt giữ một nam thanh niên trộm ôtô 7 chỗ đang trên đường tẩu thoát.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về vụ trộm xe và xác định nghi phạm di chuyển về hướng Tây Ninh. Thông tin được nhanh chóng chuyển đến lực lượng chức năng các tỉnh để phối hợp truy tìm.

Trom oto 7 cho anh 1

Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên trộm ôtô. Ảnh: N.H.

Đến khoảng 12h, trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT TP.HCM) phát hiện chiếc xe bị trộm tại khu vực nút giao tỉnh lộ 7 - tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi cũ). Khi bị chặn, nghi phạm lập tức tăng ga, liên tục lạng lách qua nhiều tuyến đường nhằm cắt đuôi.

Sau cuộc truy đuổi căng thẳng kéo dài hơn 50 km, tổ công tác phối hợp với Công an Tây Ninh đã ép xe, khống chế thành công kẻ cướp tại khu vực xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh).

Hiện, nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lương Ý/VTC News

