Khởi tố 17 'thanh niên choai' mang theo dao, kiếm náo loạn đường phố

20 thanh thiếu niên đi trên 10 xe máy, mang theo hung khí tự chế (dao, kiếm), lạng lách, đánh võng trên đường và đánh nhau, khiến hai người bị thương.

9 trong số 17 đối tượng gây ra vụ náo loạn đường phố. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/12, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong 17 bị can bị khởi tố thì Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 13 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Trước đó, vào đêm ngày 7/12, nhóm thanh, thiếu niên gồm 20 người sinh năm từ 2006-2009 đi trên 10 xe máy do Lê Chung Hiếu (SN 2007, trú xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh) cầm đầu và mang theo hung khí tự chế (dao, kiếm) lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường của huyện Yên Khánh và thành phố Ninh Bình với mục đích gây rối trật tự công cộng và tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau.

Khi nhóm này đến đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Nam Thành thì gặp nhóm 6 thanh niên khác nên đã đuổi theo để gây gổ, đánh nhau. Khi truy đuổi đến đoạn đường thuộc xã Ninh Tiến thì có 2 người ngã ra đường bị thương và buộc phải bỏ xe chạy thoát thân.

Ngay sau đó, các đối tượng đã xuống xe dùng dao, kiếm mang theo chặt phá xe, chiếm đoạt BKS xe rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo Công an thành phố Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra và khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 10/12, đến ngày 12/12 thì khởi tố bị can.

Ngoài các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã phường, thị trấn đối với 3 thanh thiếu niên còn lại.