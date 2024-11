Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn VAT

Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Ngọc Thanh (SN 1987, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, ngụ Bình Dương). Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn GTGT với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế. Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh. Với thủ đoạn như trên, 2 đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT khác, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Tính đến nay, trong đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự đối với 6 bị can gồm: Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Ngà, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Hoài Nhân và 2 đối tượng trên. Cơ quan điều tra trao quyết định khởi tố cho Hoàng Ngọc Thanh. Hiện Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

