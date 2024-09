Khởi tố 2 kẻ uống rượu gây rối trật tự, dùng điếu cày tấn công công an

Khi tổ công tác đang làm việc, Lê Tiến An và Nguyễn Anh Tuấn không chấp hành, có lời nói xúc phạm và dùng điều cày tấn công, gây thương tích công an.

Ngày 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tiến An (SN 1979, trú xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1966, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 25/8, Công an xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ) nhận được tin báo về việc Lê Tiến An và Nguyễn Anh Tuấn có biểu hiện say rượu tại nhà riêng của An, sử dụng kéo gây nguy hiểm cho người khác.

Lê Tiến An và Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Hà Thạch cử tổ công tác gồm Đại úy Tô Việt Anh, Phó Trưởng Công an xã Hà Thạch và Đại úy Đỗ Quang Phú, cán bộ Công an xã, đến giải quyết.

Dù được công an yêu cầu dừng ngay các hành vi nguy hiểm và mời về trụ sở công an xã làm việc, 2 người này không chấp hành, còn thách thức, có lời nói xúc phạm tổ công tác.

Đặc biệt, khi tổ công tác đang làm việc, Lê Tiến An sử dụng điều cày vụt trúng vùng lưng, gây thương tích cho Đại úy Tô Việt Anh.

Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng với người dân khống chế, bắt giữ An và Tuấn. Qua kiểm tra ban đầu, cả 2 kẻ này đều có nồng độ cồn trong hơi thở.

Công an cũng xác định Nguyễn Anh Tuấn có 3 tiền án về các tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.