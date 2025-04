Khởi tố 20 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc

Thời gian dài tạm giữ hình sự để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã đủ chứng cứ để khởi tố 20 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc chuyên nghiệp.

Sáng 6/4, CSĐT Công an Long An cho biết tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, đồng thời mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn ở địa bàn đông dân cư gần trụ sở UBND xã Tân Bình.

Bên ngoài tụ điểm đá gà.

Cụ thể, ra lệnh tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Vũ Tuấn (tự Mỗ, SN 1985), Nguyễn Văn Tèo (SN 1986), Nguyễn Đại Phát (SN 1987), Nguyễn Hồng Nam (SN 1991), Đặng Nhựt Trường (SN 1989, cùng ngụ huyện Tân Trụ, Long An) về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Tân, Mai Văn Lượm, Nguyễn Duy Linh, Lê Phước Tâm, Nguyễn Chí Tâm, Huỳnh Bảo An, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hoàng Sử, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Tấn Thành, Bùi Trần Hồng Tú, Võ Văn Hết, Nguyễn Minh Hoàng và Ngô Văn Nết về hành vi "đánh bạc".

Hiện, công an tiếp tục xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng khác về hành vi "tổ chức đánh bạc". Đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, phía sau khu dân cư, chỉ cách trụ sở UBND xã Tân Bình hơn 2 cây số.

Chuyên đề CATP đã đưa tin chiều 17/3, Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1963, ngụ ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ).

Khi phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng ném tiền, điện thoại bỏ chạy nhưng đều bị khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, công an bắt giữ 31 đối tượng cùng tang vật gồm hơn 327,8 triệu đồng, 43 ĐTDĐ các loại, 62 xe máy, 2 xe đạp điện, 1 ôtô và 13 con gà đá các loại.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua lời khai, công an tiếp tục mời 27 đối tượng có mặt tại điểm đá gà trong thời gian trên để xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra, Nguyễn Vũ Tuấn (Tuấn Mỗ, SN 1985), Nguyễn Hữu Nghĩa (Nghĩa đầu rơm, SN 1981) và Nguyễn Minh Trãi (SN 1989, cùng ngụ huyện Tân Trụ) thống nhất điểm tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền tại nhiều địa điểm khác nhau để lấy tiền “xâu” chia nhau.

Đầu tháng 3/2025, Trãi liên hệ thuê sân nhà bà Xuân tại ấp Bình Đôn (xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) để tổ chức đá gà. Thời gian thực hiện từ khoảng 11h đến 17h các ngày trong tuần, tập trung chủ yếu vào thứ 7 và chủ nhật, mỗi lần tổ chức trung bình 8 trận gà. Số tiền cược mỗi trận gà 10-70 triệu đồng và thu tiền "xâu" là 5% trên tổng số tiền cược bên thắng. Số lượng người tham gia cá cược mỗi trận gà dao động 50-70 người.