Khởi tố 3 người đàn ông mua bán, tàng trữ pháo nổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người đàn ông liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Các đối tượng là Lưu Văn Hải (SN 1992, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Hinh (SN 1990, ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Bảo Ngọc (SN 1997, trú tại phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng mua bán pháo nổ bị bắt giữ.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa phát hiện N.T.D (SN 1989, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc) tàng trữ pháo trái phép, thu giữ một hộp pháo hoa nổ.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt giữ các đối tượng Lưu Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hinh và Phạm Bảo Ngọc là các đầu mối cung cấp pháo. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 22 hộp pháo hoa nổ (tương đương 35,28 kg).

Công an huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xác định các đối tượng có liên quan.