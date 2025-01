Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong

Khi đang ăn nhậu tại phòng trọ, nam công nhân xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và bị đâm tử vong.

Ngày 5/1, Công an huyện Bù Gia Mập đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 4/1, Thạch Sa Lại (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở thôn 3 (xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Trong lúc ăn nhậu, anh Nguyễn Phước Tuân (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) là đồng nghiệp làm chung công ty xảy ra mâu thuẫn với Thạch Sa Lại.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh Tuân về phòng trọ của mình lấy dao cầm qua bàn nhậu để giải quyết mâu thuẫn. Chưa kịp "giải quyết" thì anh Tuân đã bị Thạch Sa Lại dùng dao đâm gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người có mặt tại hiện trường đã đưa anh Tuân đến bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Nghi can sau đó đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.