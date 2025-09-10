Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu

Quá trình điều tra đường dây tội phạm do trùm giang hồ Ý ẻng cầm đầu, đến nay CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 10 bị can về 4 tội danh: "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Đánh bạc", "Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng, SN 1981, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Quang Nghênh (SN 1971), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Minh Phúc Group và Phùng Ngọc Hải (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh) về tội "Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".

Cơ quan tố tụng tống đạt quyết định đối với các bị can.

CQĐT xác định từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng trại gà giống giai đoạn 2 tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), nhóm Hải, Nghênh, Ý ẻng đã khai thác đất làm vật liệu xây dựng, sau đó bán cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Ngoài Hải và Ngênh, ông trùm Ý ẻng cũng bị khởi tố bổ sung tội danh này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giam Ý ẻng và 7 đối tượng để điều tra hành vi "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc". Chuyên án triệt phá ổ nhóm tội phạm này bắt nguồn từ việc người dân phản ánh công ty liên quan đến đối tượng lấn chiếm hành lang công cộng.

Ý ẻng cùng nhóm đàn em.

Anh D là một người dân tại Thanh Hóa đã cung cấp thông tin cho K.D.T (một cộng tác viên báo chí) về việc Công ty bất động sản Đạt - Ý (có địa chỉ tại số 381A, đường Quang Trung, phường Hạc Thành) lấn chiếm hành lang công cộng.

Tuy nhiên, khi có có mặt tại văn phòng của Công ty bất động sản Đạt - Ý để thu thập thông tin, thì K.D.T đã bị các đối tượng đánh đập, ép khai người đã cung cấp thông tin.

Cũng tại văn phòng của công ty trên, điện thoại, máy tính xách tay và toàn bộ tài liệu của K.D.T đã bị cướp. Nhóm đối tượng này còn khống chế anh K.D.T, đưa anh đến tận nhà anh D để đe dọa, dằn mặt.