Khởi tố 6 đối tượng trốn thuế hàng tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng có hành vi trốn thuế.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do bị can Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ Bình Dương) thực hiện. Bị can Thủy bị bắt vào tháng 5/2025.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991), Hồ Nhịt Giểng (SN 1984), Phùng Thị Vĩnh (SN 1975), Nguyễn Viết Duyến (SN 1979), Nguyễn Văn Hùng (SN 1973) và Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984), cùng ngụ tỉnh Bình Dương.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trúc Hương.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty "ma" do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".