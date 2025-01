Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả

Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "đổ thạch", livestream bán đá quý giả.

Qua công tác nghiệp vụ, vào cuối năm 2024, Công an huyện Chi Lăng phát hiện nhóm đối tượng thực hiện hành vi lưa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”. Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đất, đá giả được quảng bá là chứa đá quý có giá trị kinh tế cao.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn để xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng livestream quảng bá các cục đất, đá thông thường bên trong có chứa đá quý để người xem đặt mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 16/1/2025, Ban Chuyên án đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Hoàng Thị Vĩnh (SN 1991), Hoàng Thị Phòng (SN 1996), Hoàng Văn Du (SN 1998) và Hoàng Thị Sen (SN 2001), cùng trú tại tỉnh Yên Bái; Xa Văn Định (SN 1994, trú tại tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Văn Long (SN 1991), Hoàng Thị Khuyên (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Hà Nam và Linh Văn Đông (SN 1997, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm 400 triệu tiền mặt, 300 triệu đồng trong tài khoản; 25 bao đất đá, 10 sim rác, 4 xe mô tô, 27 chiếc điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ, khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 10/2024, nhóm đối tượng trên đã thuê hai căn nhà ở khu Ga Nam và khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện chi Lăng để làm nơi ở, sinh hoạt và thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng lập nhiều Fanpage Facebook có lượng lớn người theo dõi như “Búa Là Nổ”, “BÚA ĐÁ TÌM NGỌC”, “Đá Quý Thu Hương”…

Tại đây, các đối tượng tổ chức livestream (phát trực tiếp), quảng bá các cục đất, đá thông thường là chứa đá quý bên trong. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm tạo tình huống giả rằng người mua trúng đá quý có giá trị cao và sẽ được mua với giá hấp dẫn, đánh vào lòng tham của người xem.

Tuy nhiên, thực tế các cục đất, đá đều không chứa đá quý. Sau khi người bị hại chuyển tiền mua, nhóm này tiến hành đập đá, lấy lý do không tìm thấy đá quý để chiếm đoạt số tiền. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2024 cho đến nay, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo được số tiền trên 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Linh Văn Đông.

Hiện Công an huyện Chi Lăng tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức mua bán trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào đầu tư hoặc mua bán mang tính chất mơ hồ, thiếu minh bạch để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.