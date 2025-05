Khởi tố 9 đối tượng liên quan vụ gây rối tại quán bar Sky ở TP Bảo Lộc

Sát hại bạn gái tại nhà trọ, gã đàn ông khai 'vì không chăm sóc được'

0

Châu Văn May khai, do không có nghề nghiệp ổn định, không thể chăm sóc bạn gái nên đã đề nghị cô về sống với gia đình. Vì bạn gái không đồng ý, May ra tay sát hại cô.