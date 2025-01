Khởi tố con rể và cha vợ dùng gậy sắt tấn công tài xế xe ôm ở TP.HCM

Sau va chạm giao thông nhẹ, Thịnh và cha vợ đã xuống ôtô dùng gậy sắt tấn công tài xế xe ôm công nghệ.

Ngày 21/1, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tiến Thịnh (SN 1992) và Thái Hoàng Phương (SN 1968) để xử lý về tội “gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, 2 đối tượng này bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trên.

Thịnh và Phương thời điểm bị bắt khẩn cấp.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h30 ngày 11/1, anh H.T.M. (SN 2001, hành nghề xe ôm công nghệ) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến đoạn thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, do đường đông, ùn ứ, nên anh M. điều khiển xe lấn sang làn đường ngược chiều dẫn đến va chạm nhẹ với ôtô do Thịnh điều khiển.

Thịnh cầm gậy sắt hùng hổ xông vào tấn công anh M.

Thịnh và Phương xuống xe chửi bới và dùng gậy sắt tấn công anh M. Thịnh dùng gậy đập vào đầu anh M. nhưng may mắn chỉ trúng MBH. Cú đánh mạnh khiến MBH của anh M. bị thủng một lỗ lớn. Được người dân can ngăn, Thịnh và Phương lên ôtô bỏ đi, anh M. đến Công an trình báo.

Thịnh đập gậy sắt vào đầu anh M.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã triệu tập cha con Thịnh lên trụ sở làm việc. Tại đây Thịnh và Phương đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời ăn năn hối lỗi về hành động nóng nảy của mình.