Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu.

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Quá trình điều tra xác định vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (Giám đốc của nhiều công ty "ma") tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP.HCM nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố Bùi Quang Minh. Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác. Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Uyên. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

