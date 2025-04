Khởi tố kẻ bạo hành con riêng của 'người tình' đến tử vong ở An Giang

Lê Văn Trường (34 tuổi, An Giang) bị khởi tố, tạm giam vì đánh con riêng của "người tình" vỡ gan, lá lách gây sốc mất máu dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Văn Trường (SN 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người.

Lê Văn Trường là nghi phạm hành hạ đến chết cháu K. (SN 2020), con riêng của người tình.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Nguyên (SN 1994, trú phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) chung sống với một người đàn ông trú tỉnh Cà Mau và có 2 con chung là K. và A. Tuy nhiên, do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông bỏ đi Bình Dương làm thuê. Sau đó, Nguyên quen biết và chung sống với Trường.

Gần Tết 2025, Trường đón Nguyên và 2 con về sống chung với gia đình mình. Thời gian gần đây, Trường thường xuyên bực tức do K. không nghe lời, đòi hỏi, nên đã nhiều lần đánh cháu.

Lê Văn Trường tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/3, do bực tức khi cháu K. đòi đi tìm mẹ, Trường đã lôi vào phòng và đánh mạnh vào vùng bụng. Mặc dù bị sốt trong những ngày sau đó, gia đình vẫn không đưa cháu đi bệnh viện.

Sáng 26/3, trên đường đi nhà trẻ, K. ngất xỉu, được chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu nhưng đã tử vong sau 20 phút.

Sau khi cháu K. tử vong, Nguyên và Trường đã mang thi thể về mai táng mà không báo cáo với cảnh sát.

Ngày 27/3, cha ruột của cháu K. nghi ngờ về cái chết bất thường, nên đã báo công an và yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khai quật tử thi và điều tra. Kết quả giám định pháp y xác định cháu K. tử vong do sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách.

Qua quá trình điều tra, Công an tình An Giang mời Lê Văn Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (mẹ ruột cháu K.) về trụ sở làm việc. Ban đầu, cả hai đều phủ nhận, nhưng sau nhiều giờ đấu tranh, Trường và Nguyên đã thừa nhận hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của cháu K.