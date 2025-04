Thu nhập của Hằng Du Mục trước khi bị khởi tố là bao nhiêu?

Nguyễn Thị Thái Hằng (sinh năm 1995) còn được biết đến với biệt danh "Hằng Du Mục", là một trong những hiện tượng mạng xã hội nổi bật thời gian gần đây.

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, ngày 4/4, cô là một TikToker, KOL (Key Opinion Leader) có sức ảnh hưởng mạnh trong giới livestream bán hàng online.

Với phong cách "chốt đơn" dứt khoát, cá tính mạnh mẽ và lối nói chuyện thẳng thắn, Hằng Du Mục đã thu hút hàng triệu người theo dõi qua mạng xã hội.

Theo đó, trang TikTok chính thức của Hằng Du Mục có hơn 3,7 triệu người theo dõi, cùng với hàng triệu lượt tương tác trong mỗi video hoặc buổi livestream. Đặc biệt, cô nổi tiếng với các buổi phát sóng trực tiếp thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng lúc.

Bên cạnh đó, fanpage của cô cũng thu hút gần 1,1 triệu lượt thích, 2,2 triệu người theo dõi, khiến cái tên Hằng Du Mục phủ sóng rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không giống như các TikToker đơn thuần chuyên về giải trí, Hằng tập trung mạnh vào lĩnh vực livestream bán hàng, từ quần áo, mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng.

Một trong những yếu tố giúp Hằng Du Mục trở thành "chiến thần livestream" là khả năng tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem, dù là tích cực hay tiêu cực. Trong mỗi buổi livestream, Hằng không chỉ bán hàng mà còn thường xuyên chia sẻ các câu chuyện đời sống, phản ứng với các bình luận tiêu cực và "drama" đang diễn ra trên mạng. Nhờ vậy, cô giữ chân người xem rất tốt và tạo ra một cộng đồng trung thành đông đảo.

Ngoài ra, các sản phẩm Hằng bán thường ở mức giá bình dân, phù hợp với thị hiếu số đông. Mỗi lần livestream, Hằng có thể giới thiệu 20-50 sản phẩm khác nhau, với số lượng đơn đặt hàng khổng lồ được công bố trực tiếp trong video - từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đơn.

Theo các chuyên gia trong ngành livestream và digital marketing, một tài khoản TikTok có hàng triệu người theo dõi như của Hằng Du Mục có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn: bán hàng trực tiếp, quảng cáo thương hiệu, tiếp thị liên kết (affiliate), cũng như tiền thưởng từ nền tảng.

Một buổi livestream bán hàng thành công có thể mang về doanh thu từ 200 triệu đến hơn 1 tỷ đồng , tùy thuộc vào số lượng hàng bán ra và tỷ suất lợi nhuận.

Với tần suất livestream đều đặn, khoảng 20-25 buổi/tháng, tổng doanh thu hàng tháng có thể rơi vào mức 4- 10 tỷ đồng .

Nếu trừ đi các chi phí vận hành (nhân sự, kho bãi, vận chuyển, chi phí quảng cáo...), lợi nhuận ròng có thể dao động từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài bán hàng, Hằng Du Mục cũng được cho là nhận quảng cáo cho một số nhãn hàng nhỏ và sản phẩm độc quyền. Mức giá cho một bài đăng quảng bá sản phẩm từ một KOL có lượng tương tác cao như Hằng có thể 20-50 triệu đồng/bài, hoặc cao hơn nếu bao gồm video và livestream kèm theo.

Trên các nền tảng xã hội, Hằng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, với xe hơi đắt tiền, hàng hiệu, đồ trang sức vàng bạc và những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Cô cũng nhiều lần tuyên bố "không cần đại gia chống lưng", "tự mình làm ra tiền tỷ", khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa nghi ngờ.

Chính những biểu hiện "giàu nhanh" trong thời gian ngắn đã từng khiến dư luận đặt câu hỏi về nguồn gốc hàng hóa và độ minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Hằng Du Mục.

Tuy nhiên, chỉ đến khi công an chính thức khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả có liên quan đến cô, mọi sự chú ý mới đổ dồn về mặt tối phía sau ánh hào quang của "chiến thần livestream" này.

Ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng với quy mô lớn xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị Em Rọt tại TP.HCM và Đắk Lắk, trong đó Nguyễn Thị Thái Hằng là một trong những nhân vật trung tâm.

Cô bị cáo buộc đã sử dụng mạng xã hội để tiêu thụ các sản phẩm làm giả, giả mạo thương hiệu uy tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các nhãn hàng chính hãng.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng và giới livestream choáng váng, bởi trước đó Hằng từng khẳng định bán hàng chính hãng, có hóa đơn rõ ràng.

Hiện vụ việc vẫn được điều tra, nhưng tài sản “khủng” mà Hằng sở hữu có khả năng bị tịch thu hoặc phong tỏa.

