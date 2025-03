Khởi tố nhóm côn đồ đánh người trọng thương ở quán bar

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng trú ở thị xã Ba Đồn do có hành vi đánh người trọng thương, gây náo loạn tại quán bar.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Lê Quý Linh (SN 1998); Trương Thành (SN 1999) và Nguyễn Quang Tuấn (SN 2000) đều trú tại thị xã Ba Đồn về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, vào khoảng 1h ngày 15/3, các đối tượng nói trên đến quán Bar Diamon Club ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) và có mâu thuẫn với anh Lê Quốc Tú (SN 1994) trú ở TP Vinh (Nghệ An). Ba đối tượng Linh, Thành, Tuấn tại cơ quan điều tra. Cả Linh, Thành và Tuấn đã chửi bới, dùng dao, gậy đánh anh Lê Quốc Tú, khiến anh Tú bị thương tích (hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình). Sự việc đã khiến những người đang làm việc tại quán Bar Diamon Club sợ hãi và gây mất an ninh trật tự tại khu vực quán Bar Diamon Club (là nơi tập trung đông người) cũng như khu vực xung quanh. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an Phường Ba Đồn tiến hành truy xét nhanh vụ việc, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và tiến hành mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bước xác định, hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại điểm e, khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự. Được biết, các đối tượng Lê Quý Linh và Trương Thành đều có tiền án về hành vi nêu trên. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/khoi-to-nhom-con-do-danh-nguoi-trong-thuong-o-quan-bar-post1725322.tpo