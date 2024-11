Khởi tố nhóm đánh bạc ẩn sâu bên trong vườn bưởi

Nhóm đối tượng đánh bạc đến từ nhiều địa phương, không thoát khỏi tầm kiểm soát của người dân và lực lượng Công an, nên sau cuộc đột kích, cả nhóm đã sa lưới pháp luật.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 2/11, Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2, điều 321 BLHS đối với Trần Văn Cường (SN 1990), Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, trú ở thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Văn Hào (SN 1990, trú ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa).

7 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Việt Tường.

Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn có 3 bị can Hồ Văn Thảo (SN 1988, trú ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa); Nguyễn Mạnh Nhân (SN 1976, trú ở khu phố 3, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đào Thanh Tuấn (SN 1984, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Trong số 7 bị can nêu trên, Trần Văn Cường và Nguyễn Văn Hậu còn bị khởi tố thêm về tội danh "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1, điều 322 BLHS.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự - ma túy - kinh tế Công an huyện Sơn Hòa đã xác định nhóm đối tượng nêu trên bày sòng đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, ẩn sâu bên trong một vườn bưởi ở thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa.

Công bố quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh đánh bạc, trong đó có 2 bị can còn bị khởi tố thêm về tội danh tổ chức đánh bạc. Ảnh: Việt Tường.

Từ các chứng cứ thu thập được, chiều 12/9, hai tổ trinh sát bất ngờ đột kích vào vườn bưởi nêu trên vây bắt quả tang các đối tượng đánh bạc với số tiền hơn 69 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng điều tra, Trần Văn Cường cùng đồng phạm khai nhận trước đó vào ngày 10/9 cũng đã bày sòng đánh bạc với số tiền hơn 50 triệu đồng.