Tạm giữ hình sự 3 đối tượng ‘bốc đầu’ xe máy trên quốc lộ 51

Nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô trên làn đường ôtô chạy bốc đầu (chạy bằng một bánh), nẹt pô, lạng lách, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh các đối tượng điều khiển bốc đầu xe máy.

Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Minh Tuấn, Trương Văn Bảo và Trần Văn Hoàng (đều 18 tuổi) cùng ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về hành vi điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 31/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại km 18+50 đường quốc lộ 51, thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có một nhóm nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô trên làn đường ôtô chạy bốc đầu (chạy bằng một bánh), nẹt pô, lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng thu giữ phương tiện của các đối tượng vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đến 9h30 ngày 1/11, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Long Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định nhóm thanh niên trên gồm: Lý Minh Tuấn điều khiển xe mô tô 64H8-5711; Trương Văn Bảo điều khiển xe mô tô 63AN-221.41 chở phía sau Nguyễn Thanh Phúc (15 tuổi) cùng trú tại xã xã Tam An, huyện Long Thành.

Cơ quan chức năng đã mời 3 đương sự về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ các phương tiện vi phạm. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Long Thành xác định hai đồng phạm trong vụ việc trên là Trần Văn Hoàng và Ngô Ngọc Đức (16 tuổi). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của nhóm thanh, thiếu niên trên.