Khởi tố nhóm đối tượng làm việc tại phòng khám do sản xuất thuốc giả

Kiểm tra phòng khám đa khoa Bách Giai trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lọ thuốc giả gắn mác công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thảo (SN 1996, trú tại Lào Cai) và Lin Kai Yuan (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; khởi tố bị can đối với Dương Thị Như Hồng (SN 2000, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị CATP Hà Nội, cho biết thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, qua công tác nắm tình trên lĩnh vực y tế, đơn vị phát hiện “Phòng khám Đa khoa Bách Giai” thuộc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hải Cát, có địa chỉ tại số 813-815 đường Giải Phóng có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, hoạt động phức tạp liên quan đến người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc, nên ngày 16/12 đã đề nghị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phối hợp tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám.

Lực lượng chức năng kiểm tra phòng khám Bách Gia.

Tại thời điểm trên, Đoàn kiểm tra phát hiện từ tầng 1 đến tầng 3 của Phòng khám được cấp phép hoạt động nhưng không có bác sĩ, không cung cấp được các giấy tờ, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của phòng khám. Tầng 5 không được cấp phép hoạt động nhưng vẫn có hoạt động khám, chữa bệnh, tiêm truyền cho bệnh nhân. Đánh chú ý, tại tầng 8 tòa nhà có 4 người nước ngoài đều mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Lin Kai Yuan (SN 1985); Zhang Wei (SN 1986); Xu Hong Chuang (SN 1990); Lin Yong Peng (SN 1987).

Trong đó, Xu Hong Chuang không có giấy phép lao động; 3 trường hợp còn lại có Giấy phép lao động thể hiện vị trí công việc là lao động kỹ thuật với chức danh kỹ thuật viên bảo dưỡng thiết bị y tế làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hải Cát.

Các đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện tại tầng 8 tòa nhà (Lin Kai Yuan ngồi giữa).

Tại tầng 5, tầng 7 và tầng 9 của tòa nhà có khoảng 2.000 lọ thuốc được dán nhãn mác tiếng Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ; một số vỏ hộp thuốc Vinluta 600 mg của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất; nhiều miếng dán nhãn mác tên Viluta của Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc và Avigly chưa được sử dụng để dùng dán vào các lọ thuốc không rõ nguồn gốc; một số loại thuốc được bóc nhãn cũ và dán nhãn mới; nhiều bao bì, vỏ thuốc đã được sử dụng; nhiều loại máy móc, thiết bị y tế (máy lọc máu Ozon, máy chiếu sáng cao tần, siêu âm, xét nghiệm...) dùng để phục vụ khám chữa bệnh và sang chiết dược liệu không có xuất xứ; nhiều loại dược liệu không rõ nguồn gốc và các túi thuốc đông y đã được sắc.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hải Cát được thành lập từ năm 2018. Phòng khám Đa khoa Bách Giai trực thuộc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hải Cát có giấy phép hoạt động với chuyên khoa Nam khoa. Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thảo. Thảo là người ký hợp đồng thuê tòa nhà 813-815 đường Giải Phóng.

Nhưng thực chất các đối tượng Lin Kai Yuan, Zhang Wei, Xu Hong Chuang, Lin Yong Peng là người đầu tư mở công ty, phòng khám; cầm đầu, điều hành, chỉ đạo hoạt động của công ty, phòng khám.

Rất nhiều lọ thuốc không rõ nguồn gốc đã được phát hiện tại phòng khám.

Các đối tượng trực tiếp chấm công, trả lương cho nhân viên, tự mua thuốc từ Trung Quốc, in ấn nhãn mác giả mạo; trực tiếp thực hiện và chỉ đạo nhân viên thay nhãn mác.

Chúng thường xuyên thay đổi phiên dịch, kiểm soát chặt chẽ các vị trí làm việc của nhân viên và hoạt động của các tầng qua hệ thống giám sát camera; thông qua các mắt xích để thực hiện chỉ đạo. Doanh thu hàng tháng của công ty, phòng khám hàng tỷ đồng nhưng không khớp số liệu báo cáo tài chính.

Nhãn mác giả thuốc Việt thu giữ tại phòng khám.

Làm việc với Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc, đại diện công ty khẳng định không bán hàng cho Phòng khám đa khoa Bách Giai; VILUTA là thuốc giả, không phải thuốc do Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.