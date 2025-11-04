Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin

Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Trước đó, vào 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Qua công tác điều tra xác minh xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng .

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can trong chuyên án này. Đến ngày 29/10, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Như vậy kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 25 bị can. Trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại: 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP.HCM) bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Qua công tác điều tra, xác minh xác định: Từ tháng 9/2023, đối tượng Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin, đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức xây dựng các website, app về tiền ảo để lừa các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình dưới mọi hình thức; đề cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo", "lợi nhuận khủng" để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.