Khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án tham ô tiền tỷ tại Phú Yên

Từ kết quả đấu tranh mở rộng điều tra vụ án tham ô tiền tỷ xảy ra tại một xã miền núi ở Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố thêm 5 bị can về 3 tội danh.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên ngày 22/4 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với ông Nguyễn Thái Hưng (SN 1970, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) và bà Nguyễn Thị Việt An (SN 1993, nguyên thủ quỹ UBND xã Sơn Giang).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Dương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang. Ảnh: Hữu Toàn.

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố bị can về tội danh "Tham ô tài sản" đối với ông Lê Văn Dương (SN 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang) và bà Nguyễn Huyền Trang (SN 1993, người dân trú ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh); khởi tố về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với Trần Thị Hường (SN 1987, nguyên phụ trách kế toán UBND xã Sơn Giang).

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, từ kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan này xác định có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại UBND xã Sơn Giang từ năm 2021 đến năm 2023.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hường và Nguyễn Thị Việt An. Ảnh: Hữu Toàn.

Sau một thời gian tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Thị Thu (SN 1989, nguyên kế toán UBND xã Sơn Giang) đã chiếm đoạt quỹ tiền mặt và lập khống nhiều chứng từ tài chính để "rút ruột" ngân sách Nhà nước phân bổ cho UBND xã Sơn Giang, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; trong đó có sự giúp sức của Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lần lượt khởi tố bị can về tội danh "Tham ô tài sản" đối với Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thái Hưng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố thêm 4 bị can nêu trên và khởi tố bổ sung tội danh đối với Nguyễn Thái Hưng.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Giang Nguyễn Thái Hưng khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Tham ô tài sản". Ảnh: CAPY.

Trong số 6 bị can đã vào vòng tố tụng hình sự, có 2 chị em ruột Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Huyền Trang cùng tội danh "Tham ô tài sản". Ngoại trừ bị can Nguyễn Thái Hưng đã bị bắt tạm giam, 5 bị can còn lại đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng "rút ruột" ngân sách ở UBND xã Sơn Giang, mà trước đó vào đầu tháng 5/2010, TAND huyện Sông Hinh đã xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thái Bình (SN 1979, nguyên kế toán UBND xã Sơn Giang) 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Giang) lãnh án 9 tháng tù.