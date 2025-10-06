Khởi tố vụ án đe dọa giết người ở Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự "Đe doạ giết người" sau khi nhận đơn kêu cứu của một công dân.

Ngày 5/10, ông Đào Duy Phong (trú thôn Tân Quý, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (cũ); nay là thôn Tân Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ông Phong có đơn kêu cứu về việc một số đối tượng sử dụng súng đe dọa giết người và hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà ông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo theo đơn của ông Đào Duy Phong. Hiện Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự Đe doạ giết người quy định tại Khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự và hiện điều tra theo quy định của pháp luật.

"Tôi rất mừng vì vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý, giúp tôi có thêm niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi hy vọng rằng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ, bảo vệ người dám đứng ra tố cáo cái sai", ông Phong nói.

Nhà ông Phong bị tạt sơn.

Nguồn cơn ông Phong bị đe dọa bắt đầu từ 7 năm trước và được báo Tiền Phong phản ánh. Đó là việc ông Phong đứng ra tố cáo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Hạnh, do ông Nguyễn Văn Huynh làm giám đốc, vận hành lò gạch không phép.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động song chủ lò gạch vẫn "phớt lờ". Ông Phong kiên trì phản ánh, thậm chí tố cáo cán bộ địa phương có dấu hiệu làm ngơ cho lò gạch tồn tại. Mãi đến tháng 3/2021, lò gạch này mới buộc phải ngừng sản xuất do bị cắt điện.

Sau khi đứng ra phản ánh sai phạm của lò gạch, ông Phong liên tục bị đe dọa tính mạng. Báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết "Người tố cáo kêu cứu" đăng ngày 6/7/2024. Cụ thể vào các ngày 12/4, 26/4 và 30/5/2020, ông Phong nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ có nội dung cảnh báo có người chuẩn bị đầu độc, sát hại cả gia đình.

Việc bị đe dọa không dừng ở tin nhắn khi đêm 7/8/2021, ông Phong nghe 2 tiếng nổ lớn phía sau nhà, kiểm tra thì phát hiện cửa phòng ngủ và quạt thông gió bị thủng lỗ, vỡ kính, tại hiện trường có một viên đạn chì. Đến đêm 26/9/2021, nhà ông tiếp tục bị bắn, và thêm một viên đạn được thu giữ giao cho Công an xã Vụ Bổn.

Đêm 27 Tết năm 2021 ông Phong bị tạt sơn, vài ngày sau tiếp tục bị ném chất bẩn. Đến ngày 16/2/2022, bồn nước inox của gia đình lại bị bắn thủng. Ông Phong cho biết sau mỗi lần xảy ra sự việc, ông đều trình báo Công an xã Vụ Bổn và Công an huyện Krông Pắc (cũ) song vẫn chưa xác định được thủ phạm. Lo lắng cho an nguy của gia đình, ông Phong đành đưa vợ con về quê lánh nạn, bản thân thì ở lại tiếp tục gõ cửa cầu cứu cơ quan chức năng.

Ngày 13/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo về kết quả xử lý đơn của ông Phong. Theo đó, liên quan vụ việc ông Phong nhận tin nhắn có nội dung đe dọa, Công an huyện Krông Pắc (cũ) xác định ông Nguyễn Văn Huynh là chủ thuê bao điện thoại gửi tin nhắn. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT huyện Krông Pắc (cũ) quyết định không khởi tố vụ án hình sự do vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Đối với vụ việc ông Phong trình báo bị bắn thủng một lỗ trên bồn nước ngày 16/2/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Krông Pắc (cũ) xác định mức thiệt hại là 250.000 đồng (chi phí gò bồn). Do hết thời hạn giải quyết tố giác tội phạm nhưng chưa có chứng cứ xác định người gây ra thiệt hại, ngày 18/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc (cũ) ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Riêng các vụ việc bị ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà, Công an xã Vụ Bổn đã làm việc với ông Huynh. Người này phủ nhận có liên quan. Quá trình xác minh, công an xã cũng không thu thập được tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng thực hiện hành vi đối với gia đình ông Phong.

Xét thấy vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, ông Phong tiếp tục gửi đơn đến cơ quan cấp cao nhờ xử lý.