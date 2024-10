Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng ở Quảng Bình

Liên quan đến vụ ẩu đả khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng tại Quảng Bình, chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố 3 bị can liên quan.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp truy xét và triệu tập 11 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Trong đó, có 7 đối tượng ở xã Vạn Trạch, 2 đối tượng ở Hưng Trạch, 1 đối tượng ở xã Sơn Lộc và 1 đối tượng ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh Quảng Bình khám nghiệm hiện trường vụ án trong đêm 20/10. Nguồn: Báo Nhân dân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm 4 thanh thiếu niên gồm H.V.P (sinh năm 2008), N.V. H (sinh năm 2008), N.V.B (sinh năm 2009) và H.M.Đ (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đi từ nhà đến quán ăn tại địa bàn xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) để ăn uống, thì gặp nhóm 4 thanh niên ở huyện Bố Trạch ngồi tại quán. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Các thanh niên huyện Bố Trạch đã gọi điện thoại cho 7 thanh niên khác cùng hỗ trợ. Một số đối tượng mang theo hung khí và đi 5 môtô đến tập hợp cách quán để chờ nhóm thanh niên thị xã Ba Đồn ra chặn đánh. Khi nhóm thanh niên thị xã Ba Đồn đi 2 môtô rời khỏi quán, thì bị nhóm thanh niên tại Bố Trạch dùng hung khí rượt đuổi.

Đến địa phận tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nhóm thanh niên huyện Bố Trạch đuổi kịp, dùng hung khí chém vào tay của N.V.H (người điều khiển môtô) làm xe mất lái đâm vào cột điện. Hậu quả, N.V.B tử vong tại chỗ, H.V.P bị thương, được đưa đi cấp cứu thì tử vong; N.V.H bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

