Lấy nón bảo hiểm đánh tử vong người đàn ông vì cãi cọ tình cảm

Do mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bán vé số ở Tiền Giang cầm nón bảo hiểm và trái dừa đánh người đàn ông tử vong.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ người đàn ông bị người phụ nữ dùng nón bảo hiểm và trái dừa tươi đánh tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, bà Đ.T.L. (54 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) đi bán vé số ở xã Đông Hòa Hiệp, thì gặp ông V.V.B.B. (70 tuổi); hai người này có quan hệ tình cảm với nhau từ trước.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: E.X.

Khi gặp nhau, cả hai nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Lúc này, bà L. nhặt vỏ dừa tươi và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu ông B.

Sau đó, người phụ nữ này bỏ đi. Ông B. dẫn xe đi được khoảng 50 m, thì dừng lại trước nhà người dân và chết tại chỗ.

Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ việc. Cơ quan công an đang tạm giữ bà L. để điều tra.

Sát hại bạn nhậu

Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong trong lúc nhậu.

Khoảng 14h30 ngày 20/10, nghi phạm Nguyễn Duy Tài (51 tuổi, quê Đồng Nai) nhậu cùng nhóm người, trong đó có anh B.V.M (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tại đầm tôm ở xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: E.X.

Trong lúc nhậu, người trong nhóm này xảy ra cự cãi. M. cho rằng Tài bênh vực người khác, nên chửi và dùng cây đánh người đàn ông này.

Sau đó, Tài dùng dao đâm M. nhiều nhát vào người. M. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Quá trình điều tra, công an mời Tài làm việc và đối tượng thừa nhận hành vi.