Người đàn ông bị bạn đốt tử vong vì ném bỏ mồi nhậu đầu cá lóc

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Minh (52 tuổi, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) để làm rõ vụ phóng hỏa làm bạn nhậu tử vong.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/10, ông M.V.N. (68 tuổi, ngụ phường Tân Hội) cùng một người khác nhậu tại nhà nghi phạm Minh. Đến 11h cùng ngày, ông N. ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc.

Nghi phạm Minh bực tức đuổi 2 bạn nhậu ra về. Tuy nhiên, ông N. không chịu về. Thấy vậy, Minh đốt lá chuối khô cùng tàu cau khô ném vào người bạn nhậu. Sau đó, nghi phạm tiếp tục ném thêm tàu cau khô vào người ông N. khiến đám cháy càng lớn, rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện.

Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ở ven đường thuộc khóm Tân Bình (phường Tân Hội), trên người bị bỏng. Ông N. được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 20/10 thì tử vong.

Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ và xác định Minh là nghi phạm gây ra vụ việc.

