Vây bắt 'dân chơi' nguy hiểm tại biệt thự ven sông Đồng Nai

Trốn lệnh truy nã đặc biệt, một "dân chơi" nguy hiểm tìm thuê biệt thự ven sông và tiếp tục tổ chức những cuộc chơi.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang mở rộng điều tra về đối tượng Ngô Trọng Ân (23 tuổi, quê Cần Thơ).

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt mà mới đây, Công an quận 1 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp vây bắt.

Các dân chơi bị khống chế khi công an đột kích vào căn biệt thự ven sông Đồng Nai. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, sáng 10/11/2023, khi Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập tổ chức tiệc ma túy.

Có 5 người bị bắt giữ cùng tang vật có liên quan. Một trong số này là Ngô Trọng Ân, sau đó đã bỏ trốn.

Súng trường đã tháo rời các bộ phận. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận 1 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Ân về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, sau đó xác lập chuyên án để truy bắt.

Sau gần 1 năm, mới đây, ban chuyên án đã khoanh vùng được Ân đang trốn ở TP Biên Hòa.

Trong thời gian bỏ trốn, Ân quy tụ nhiều đối tượng là "dân chơi", thường xuyên qua Campuchia chơi cờ bạc. Khi về Việt Nam, Ân ẩn náu và thường tổ chức tiệc ma túy tại một căn biệt thự ven sông Đồng Nai.

Đối tượng Ngô Trọng Ân. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều tối 4/10, các lực lượng phối hợp bất ngờ vây ráp và đột kích vào căn biệt thự nói trên. Tại đây, công an tạm giữ 16 đối tượng, trong đó có Ân cùng một số tang vật ma túy, 1 súng ngắn, 8 viên đạn cao su, 1 khẩu súng trường bắn đạn chì đã tháo rời các bộ phận.

Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 3 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xử lý hành chính 12 đối tượng. Riêng Ân bị Công an quận 1 di lý về TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra.