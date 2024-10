Nhóm thanh niên rượt đuổi chém 2 người tử vong, một người đứt cánh tay

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/10, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên đuổi, chém 3 thanh niên xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 18h cùng ngày, 3 thanh niên, gồm: Hoàng Văn P. (SN 2008), Nguyễn Văn B. (SN 2009), Nguyễn Văn H. (SN 2008), cùng trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vào quán nước tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch chơi, thì gặp nhóm thanh niên khoảng 15 người trong quán (chưa rõ danh tính).

Đến khoảng 19h, khi nhóm 3 thanh niên ra về (đi trên 1 xe máy), thì bị nhóm thanh niên 15 người cầm hung khí đuổi theo. Đến Km3+500 tỉnh lộ 561 (thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Hoàn Lão), nhóm thanh niên 15 người đuổi kịp, dùng hung khí chém 3 thanh niên.

Hậu quả, Nguyễn Văn B. bị chém tử vong tại chỗ; Hoàng Văn P. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và tử vong khi đang được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu ba Đồng Hới; Nguyễn Văn H. bị chém đứt lìa cánh tay phải, hiện điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu ba Đồng Hới.

Hiện, các lực lượng chức năng tiến hành truy xét, điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng nói trên.

