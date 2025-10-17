Từ kiến nghị của Thanh tra và qua quá trình xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới An Bình.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới An Bình (phường An Bình, quận Ninh Kiều cũ).

Hiện Cơ quan CSĐT tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Như Báo CAND đã thông tin, cuối năm 2024, Thanh tra TP Cần Thơ (cũ) có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình, đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án và kiến nghị xử lý hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha để thực hiện dự án nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Khu đô thị mới An Bình.

Dự án Khu đô thị mới An Bình có quy mô 17,8 ha tại phường An Bình do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (viết tắt Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 165 tỷ đồng .

Dự án được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố, đồng thời tạo quỹ nhà ở và xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2016 đến 2020.

Tổng diện tích đất quy hoạch dự án là 178.190 m2, trong đó 175.868 m2 thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân và diện tích còn lại là đất kênh, mương do Nhà nước quản lý. Qua thanh tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án còn hạn chế, thiếu sót.

Dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thông qua chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư. Qua thanh tra, Công ty Hồng Phát chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án, nên chưa đủ điều kiện chỉ định thầu. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới An Bình cũng chưa đáp ứng các tiêu chí của khu đô thị.

Thanh tra thành phố chỉ rõ việc Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố chấp thuận Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư dự án theo hình thức chỉ định nhà đầu tư chưa phù hợp với Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản có liên quan.

Dự án có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều tham mưu UBND quận phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Bình là chưa phù hợp; điều chỉnh quy hoạch một phần tuyến đường số 5A thành đất ở nhưng chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định.

Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 305 quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất trong dự án có 135 lô nền tiếp giáp mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực (đường số A5 và 23) chưa phù hợp quy định.

Theo kết luận thanh tra, UBND quận Ninh Kiều báo cáo diện tích đã giải phóng mặt bằng (trong đó diện tích đất lúa trên 10 ha) làm cơ sở để Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND TP Cần Thơ giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án (giao 3 đợt) có diện tích đất trồng lúa trên 10 ha nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 và ban hành quyết định giao đất khi dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là chưa đúng quy định.

Việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư chưa theo quy định. Cơ quan thuế khấu trừ và phân bổ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất cho nhà đầu tư chưa đảm bảo quy định dẫn đến giảm thu ngân sách hơn 25,6 tỷ đồng . Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý và Cơ quan thuế đã thực hiện truy thu số tiền chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Ninh Kiều chưa tham mưu xây dựng kế hoạch thu hồi đất theo quỵ định; tính sai phương án bồi thường, hỗ trợ về đất với số tiền hơn 93 triệu đồng; bồi thường cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; chưa hoàn thành việc bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.