Nhóm lãnh đạo, cán bộ hải quan bị phạt tù vì tiếp tay buôn lậu

Sau một ngày xét xử, tối 16/10, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 22 bị cáo trong vụ buôn lậu, đưa và nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên (SN 1989), kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) bị truy tố về tội "Buôn lậu; Đưa hối lộ". Nguyễn Tài Lộc (SN 1991), Giám đốc Công ty Tài Lộc, em vợ của Tuyên, bị cáo buộc tội buôn lậu.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan.

Các bị cáo đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng . Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng .

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện hành vi hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 - Hải Phòng, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

Theo đó, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, giá được đưa ra là 100.000 đồng một tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng một container.

Số tiền này được công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 chia nhau theo tỷ lệ rõ ràng. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.

Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Thủ tục).

Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng 30%, ông Vũ Ngân Châu, Chi cục phó 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.

Với tỷ lệ chia tiền như vậy, bị cáo Tô Thị Thu Hương bị cáo buộc đã nhận 7,8 tỷ đồng , hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng ; bị cáo Đặng Hoàng Lân nhận 3 tỷ đồng , hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng.

Ngoài ra, một số cá nhân nhận được số tiền lớn là Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận hối lộ 5,4 tỷ đồng , hưởng lợi cá nhân 845 triệu đồng; Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận 2,4 tỷ đồng , hưởng lợi cá nhân 405 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (cựu phó chi cục trưởng) biết Đội Thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc, nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.

2 cựu lãnh đạo này còn nhiều lần nhận tiền chia lại của Công ty Tài Lộc từ Đội Thủ tục với tổng số tiền là gần 650 triệu đồng, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 75 triệu đồng.

VKSND TP Hải Phòng nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quản lý trật tự, quản lý kinh tế của Nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, các bị cáo lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn gian dối tổ chức buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều năm, gây tổn hại ngân sách Nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty giám định Bảo Linh, các bị cáo giúp sức cho nhóm bị cáo công ty Tài Lộc, tạo điều kiện để hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài.

Nhóm bị cáo công chức hải quan, những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích nhà nước, nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài. Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan Nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Riêng bị cáo Trần Thị Thủy, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây mất trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo trong vụ án đều là những người đã thành niên, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc) mức án 19 năm tù tội buôn lậu và đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) mức 11 năm tù tội buôn lậu; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) mức 14 năm tù tội buôn lậu, đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu 8 năm tù; bị cáo Phạm Thị Oanh 3 năm tù; Nguyễn Văn Nam 4 năm tù, Hoàng Tuấn Sơn (Phó giám đốc Công ty Bảo Linh) 3 năm tù, cho hưởng án treo cùng tội buôn lậu.

Với nhóm bị cáo Chi cục Hải quan, bị cáo Trịnh Đăng Tài lĩnh 7 năm tù tội nhận hối lộ; bị cáo Phạm Tùng Dương 3 năm tù, Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Đội Thủ tục) 8 năm tù, Đặng Hoàng Lân 4 năm tù, Bùi Anh Tiến 2 năm tù, Vũ Xuân Trường 2 năm tù (cho hưởng án treo) cùng tội nhận hối lộ.

Với nhóm bị cáo tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2, mức án 3 năm tù; bị cáo Vũ Ngân Châu 3 năm tù, Nguyễn Anh Đức 2 năm tù, Trần Quốc Hưng 2 năm tù, Bùi Tiến Hậu 18 tháng tù, Phạm Văn Định 2 năm tù, Trương Bình Lộc 2 năm tù (cho hưởng án treo), Nguyễn Văn Long 2 năm tù. Bị cáo Trần Thị Thủy lĩnh án 5 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.