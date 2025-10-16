Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Trốn thuế hơn 8 tỷ đồng, 2 lãnh đạo Công ty Hải Vân Long bị khởi tố

  • Thứ năm, 16/10/2025 21:25 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sau khi thi công các công trình hoàn thành, Công ty Hải Vân Long không xuất đầy đủ hóa đơn và không kê khai thuế, dẫn đến hành vi trốn thuế hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc), Võ Văn Lý (Giám đốc) và Trần Phước Đường (Kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long về hành vi “Trốn thuế”.

tron thue anh 1

2 lãnh đạo công ty cùng kế toán trưởng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong giai đoạn 2014-2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long (đơn vị thi công) ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home (số 16 Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng) với Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng (chủ đầu tư), tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 860 tỷ đồng; cùng một hợp đồng thi công công trình Trường Mầm non Sao Việt (số 67 Lê Quang Sung, Đà Nẵng) trị giá gần 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018, Công ty Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định, dẫn đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

Bắt tạm giam giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, là giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo) về tội "Trốn thuế".

08:50 9/10/2025

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn

Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc, khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ (invoice, packing list) nhằm trốn thuế.

06:10 20/9/2025

Cựu Chủ tịch Asanzo bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch Asanzo, mức án 10-12 năm tù cho 2 tội danh Trốn thuế và Buôn lậu.

11:11 17/9/2025

https://vtcnews.vn/tron-thue-hon-8-ty-dong-2-lanh-dao-cong-ty-hai-van-long-bi-khoi-to-ar971559.html

Thanh Ba/VTC News

trốn thuế Khởi tố Hải Vân Long Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Ai dung ten 80 so do cua Ngan 98? hinh anh

    Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98?

    6 giờ trước 21:01 16/10/2025

    0

    Trong quá trình điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, cơ quan chức năng phát hiện 80 sổ đỏ, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong két sắt của Ngân 98. Dư luận đặt câu hỏi khối tài sản này sẽ được xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý