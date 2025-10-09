Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt tạm giam giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo

  • Thứ năm, 9/10/2025 08:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, là giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo) về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng, sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Mao Thiet Bao Thao, Cong ty vang bac anh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang pháp luật về cư trú" cung cấp những thông tin, quy định pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện về những vấn đề gần gũi, quan trọng và liên quan trực tiếp đến mọi người dân như: hồ sơ, thủ tục, trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú; hồ sơ, thủ tục, các trường hợp khai báo tạm vắng.

https://congan.hungyen.gov.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-khoi-to-bi-can-ve-toi-tron-thue-doi-voi-giam-doc-cong-ty-tnhh-vang-bac-mao-thiet-bao-thao-c231297.html

CA Hưng Yên

Mão Thiệt Bảo Thảo Công ty vàng bạc Hưng Yên Thái Bình Mão Thiệt Bảo Thảo Công ty vàng bạc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý