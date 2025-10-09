Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái bị kề dao vào cổ, cướp điện thoại ở công viên

  • Thứ năm, 9/10/2025 06:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuân đi phía sau, cầm dao kề vào cổ của chị S.Y. (17 tuổi, trú làng Pan, xã Chư Sê) đe dọa, khống chế ra ngoài phía cổng Công viên Kpă Klơng rồi giật lấy điện thoại iPhone 7.

Ngày 8/10, Công an xã Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú xã Chư Sê) có hành vi "Cướp tài sản" tại Công viên Kpă Klơng (thuộc thôn 7, xã Chư Sê) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/10, Tuân đi đến Công viên Kpă Klơng và cầm theo một con dao nhọn. Vào công viên, Tuân đi phía sau, đồng thời cầm dao kề vào cổ của chị Siu H’ Y ( SN 2008 trú làng Pan, xã Chư Sê) đe dọa, khống chế ra ngoài phía cổng của công viên.

ke dao vao co, cuop dien thoai anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Vừa đến cổng Công viên Kpă Klơng, Tuân giật lấy điện thoại iPhone 7 Plus mà chị Y đang cầm trên tay rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 22h20 cùng ngày, Công an xã Chư Sê bắt được Tuân đang bỏ chạy trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc thôn 2, xã Chư Sê.

Tại Công an xã Chư Sê, Nguyễn Văn Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an xã Chư Sê cũng đã thu một điện thoại iPhone 7 Plus.

Tiền Lê/Tiền Phong

