Tạm giam đối tượng điều khiển ôtô đâm bố vợ cũ tử vong ở Phú Thọ

Hành vi của đối tượng Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, khi nhẫn tâm điểu khiển ôtô tải đâm bố vợ cũ tử vong.

Khoảng 15h15 ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về việc: Khoảng 14h10 cùng ngày, tại khu vực cây xăng dầu số 58 ven đường Nguyễn Tất Thành thuộc Khu 10 (Thanh Miếu), ông Lê Quý Mão (SN 1963, trú tại khu 5, Thanh Miếu) bị ôtô tải đâm chèn qua người, hậu quả ông Mão tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Đoàn Văn Đại tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án. Kết quả điều tra đã làm rõ, đối tượng điều khiển ôtô tải đâm ông Mão tử vong là Đoàn Văn Đại.

Ngay sau khi gây án, Đại tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo đường Nguyễn Tất Thành rồi điều khiển xe lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Hà Nội. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Đại, đồng thời vận động, thuyết phục, đến khoảng 16h15 cùng ngày, đối tượng Đại đã đến Công an phường Phúc Yên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Xe tải đối tượng Đại điều khiển đâm bố vợ cũ tử vong.

Theo đó, bước đầu đối tượng Đại khai nhận, do mâu thuẫn nội bộ giữa gia đình Đại và gia đình chị Lê Thị Thu H (SN 1989), trú tại phường Thanh Miếu (là vợ cũ của Đại, con gái ông Mão), khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại đã điều khiển ôtô BKS: 20L-8641 đâm chèn qua người ông Mão dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Chiều cùng ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS (các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn).