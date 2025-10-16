Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy tìm người đàn ông bị tố quấy rối nữ du khách ở hồ Gươm

  • Thứ năm, 16/10/2025 21:09 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nữ du khách tố khi đang ngồi nghỉ bên hồ Gươm thì một người bán hàng rong đến gần, bất ngờ có hành vi quấy rối bạn của cô khiến họ phải hét lớn cầu cứu.

Chiều 16/10, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị xác minh, truy tìm người bán hàng rong bị tố có hành vi quấy rối du khách tại khu vực hồ Gươm.

Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Yuna Vũ (tên thật Vũ Kiều Anh, 27 tuổi) - cô gái từng tham gia show hẹn hò Đảo thiên đường - đăng tải video cảnh báo du khách về người đàn ông nói trên.

Theo lời kể của Kiều Anh, tối 10/10, khi cô và bạn đang ngồi nghỉ bên hồ Gươm thì một người bán hàng rong đến gần, bất ngờ có hành vi quấy rối bạn của cô.

“Thấy bạn không phản ứng, tôi yêu cầu anh ta dừng lại vì cho rằng đây là hành vi quấy rối”, Kiều Anh nói. Sau đó, người đàn ông chửi bới, dọa đánh hai cô gái. Dù được người dân xung quanh can ngăn, anh ta vẫn tỏ ra hung hăng, tiến lại gần như muốn hành hung. Hai nữ du khách phải hét lớn cầu cứu.

Quay roi anh 1

Người bán hàng rong bị tố quấy rối du khách ở hồ Gươm.

Một số nhân chứng cho biết người này có biểu hiện không bình thường, trước khi bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, khi Kiều Anh và bạn rời đi, người này bất ngờ quay lại, tiếp tục đuổi theo rồi nhổ nước bọt vào họ.

“Bạn tôi hoảng loạn, khóc rất nhiều vì chưa bao giờ gặp tình huống như vậy”, cô nói, đồng thời khuyến cáo du khách nên cảnh giác khi dạo chơi quanh hồ Gươm.

Dưới video của Kiều Anh, nhiều người bình luận cho biết họ cũng từng bị cùng một người đàn ông quấy rối tại khu vực này.

Đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thủ đô. Hồi 23/9, Công an phường từng yêu cầu một người chạy xích lô xin lỗi và hoàn trả 1,2 triệu đồng cho du khách Australia vì thu phí gấp nhiều lần giá quy định.

Minh Tuệ/VTC News

