Pháp luật

Khởi tố vụ án làm giả con dấu tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, liên quan 12 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Chiều 16/10, tại họp báo quý 3/2025 của UBND TP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công an Thành phố, thông tin về vụ việc sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại bệnh viện này.

Da lieu Can Tho, cong ty HeCa, Doanh nghiep HeCa, giam doc HeCa anh 1

Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 21/5, CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo của Sở Y tế về việc 12 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), liên quan Công ty TNHH MTV TM HeCa.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 30/6/2025 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, tháng 3/2025, Sở Y tế TP Cần Thơ đã công bố kết luận tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Trong 8 nội dung tố cáo, có 5 nội dung đúng, 2 đúng một phần và 1 nội dung sai. Sở Y tế đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu trong các phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty HeCa.

https://tienphong.vn/khoi-to-vu-an-lam-gia-con-dau-tai-benh-vien-da-lieu-can-tho-post1787767.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

