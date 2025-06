Khởi tố vụ án sản xuất hơn 22.000 sản phẩm mỹ phẩm trái phép

Công an tỉnh Yên Bái thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm, nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất mỹ phẩm với tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Vũ Quang Thuận (SN 1990), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Sản xuất, Xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng, đã sử dụng nhà riêng và nhà xưởng của chi nhánh công ty (cùng đặt tại số 20, ngõ 463, đường Trần Bình Trọng, tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, TP Yên Bái) để sản xuất mỹ phẩm trái phép.

Công an tỉnh Yên Bái thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tổng cộng, Thuận đã cho sản xuất 18 loại mỹ phẩm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, với số lượng lên tới hơn 22.640 sản phẩm. Toàn bộ số hàng này được bán ra thị trường thông qua mạng lưới các đại lý trên toàn quốc, với tổng giá trị ước tính trên 8,2 tỷ đồng .

Nhiều sản phẩm là dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với bị can Vũ Quang Thuận về tội "Sản xuất hàng cấm" quy định tại khoản 3 điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.