Lợi dụng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng để lừa đảo

Triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép

Công an Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, rửa tiền.