Triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép

Công an Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, rửa tiền.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy và tửa tiền trên không gian mạng; bắt giữ 15 đối tượng thường trú tại Hưng Yên, Hải Dương, Đắc Lắk và TP Hà Nội. Cầm đầu, điều hành đường dây là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14.000 SIM điện thoại…). Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông được "đẩy" từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7.000 thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/mã). Dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử). Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép. Các đối tượng dùng địa chỉ IP ở nước ngoài, có chức năng kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game và "biến" nguồn thẻ cào viễn thông do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền thông qua hệ thống "đại lý" gạch cước theo mô hình đa cấp hoặc trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi đánh bạc. Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội "độc lập" và thực hiện từng "công đoạn" phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời, tạo thành một "tổ chức" tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là "đại lý" ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như Telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận "chăm sóc khách hàng" hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP. Tang vật vụ án bị thu giữ. Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: (1) Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của ngân hàng (đã phát hiện địa chỉ IP nước ngoài khi đối tượng luân chuyển dòng tiền); (2) Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, ôtô hạng sang… Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy và rửa tiền. Ngày 30/5, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng ; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 ôtô hạng sang…

