Khởi tố vụ án và bị can vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu

Đội QLTT số 1 Cục QLTT Thái Bình phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường kiểm tra, phát hiện đối tượng buôn bán 1.890 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 20/9/2024, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình do bà Đ.T.P (sinh năm 1988) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán hàng hoá gồm 15 loại thuốc lá điếu có tổng số lượng 1.890 bao, trên nhãn hàng hóa ghi hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không có nội dung bằng tiếng Việt; không có hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì và không dán tem thuốc lá của Bộ Tài chính.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Mã số, mã vạch trên bao thuốc lá điếu không phải do Trung tâm mã vạch Quốc gia cấp. Tiền tố mã quốc gia thể hiện trên 15 loại thuốc lá là "690" thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 173,9 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ 1.890 bao thuốc lá điếu trên để xác minh làm rõ hành vi vi phạm. Sau khi xác minh, làm rõ, Đội QLTT số 1 đã xác định bà Đ.T.P có hành vi vi phạm: Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 24/9/2024, Đội QLTT số 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngày 25/9/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án số 89/QĐ-CSĐT, quyết định khới tố bị can số 267/QĐ-CSĐT đối với bị can Đ.T.P về tội buôn bán hàng cấm.