Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá ở Quảng Nam

Liên quan vụ mỏ cát ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đấu giá 370 tỷ đồng, công an cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá.

Thông tin được Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, nêu tại buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với các sở, ngành và doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn ngày 25/5.

Theo Đại tá Lai, hiện nay lực lượng công an vào cuộc, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vật liệu xây dựng.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo nắm tình hình theo dõi và xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ mua bán khoáng sản trái phép. Trong thời gian qua, qua theo dõi, một số vụ việc đang được giám định, xử lý và mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Đại tá Lai cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu giá.

"Vừa qua, Công an tỉnh phối hợp lực lực chức năng là Viện kiểm sát và Tòa án đã thống nhất khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá. Đã khởi tố rồi, trong tuần sẽ khởi tố bị can, ít nhất có 3 người sẽ bị khởi tố liên quan vi phạm các quy định về đấu giá", Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoài Văn.

Ông cho biết thêm, sau vụ đấu giá mỏ cát này, thì lực lượng công an được chỉ đạo lưu ý hồ sơ tất cả các cuộc đấu giá để xem xét, nếu có dấu hiệu lũng đoạn, thông đồng để làm giá thì cơ quan công an sẽ vào cuộc.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 18/10/2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng TN-MT thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá) tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, có diện tích 6,04 ha, tài nguyên dự kiến 159.000 mét khối cát.

Mức giá khởi điểm chỉ hơn 1,2 tỷ đồng nhưng sau suốt 20 giờ, trải qua 200 vòng đấu, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỷ đồng .

Ngay khi nắm thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngành chức năng vào cuộc làm rõ, đề nghị công an điều tra làm rõ động cơ trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá.

Ngày 25/12/2024, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính "cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá".

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ký quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, tới đây, ngoài kiểm soát việc khai thác, công an sẽ theo dõi phát hiện để xử lý tình trạng vận chuyển trái phép. Các xe vận chuyển cát sỏi trên đường đều được CSGT kiểm tra, nếu không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ xử lý theo quy định. Việc này nhằm kiểm soát đầu vào và kiểm soát đầu ra đối với vật liệu khoáng sản.

"Ngoài ra, qua nắm bắt ý kiến của doanh nghiệp thấy rằng tình trạng doanh nghiệp khai thác cát, bán cát không hóa đơn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Từ nay đến cuối năm, lực lượng công an mà trực tiếp do trực tiếp Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng cơ quan điều tra chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có kế hoạch để theo dõi giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm", Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.