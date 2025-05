Không ai mua tượng đồng 70 triệu USD của Giacometti

Grand tête mince (Grand tête de Diego), tác phẩm được kỳ vọng nhất đêm đấu giá 13/5 của Sotheby's, dường như được định giá ở mức vượt quá khả năng chi trả của các nhà sưu tầm.

Grand tête mince (Grand tête de Diego) - tượng bán thân bằng đồng năm 1955 của Alberto Giacometti. Ảnh: Sotheby's.

Tối 13/5, phiên đấu giá đình đám của Sotheby's rơi vào im lặng khi bức tượng đồng trị giá 70 triệu USD của nhà điêu khắc người Thụy Sĩ Alberto Giacometti (1901-1966) không có người mua, CNN đưa tin.

Dù khởi điểm ở mức 59 triệu USD , người điều khiển phiên đấu giá Oliver Barker chỉ nhận được mức trả cao nhất là 64,25 triệu USD , trước khi tuyên bố kết thúc mà không thành công.

“Thông thường, bảo chứng (guarantee) có thể làm giảm tính cạnh tranh, nhưng trong trường hợp này, đó lại có thể là yếu tố giúp người mua yên tâm và theo đuổi tác phẩm", Alex Glauber, Chủ tịch Hiệp hội Cố vấn Nghệ thuật Chuyên nghiệp, nhận định với New York Times.

Bức tượng là một trong 6 bản đúc theo hình ảnh người anh trai của Giacometti, được ủy thác bởi Quỹ Soloviev - tổ chức phi lợi nhuận do cố đại gia bất động sản Sheldon Solow thành lập. Solow nổi tiếng với việc tránh dùng bảo chứng và lựa chọn đấu giá theo hình thức truyền thống - một canh bạc không mang lại kết quả lần này.

Oliver Barker điều hành buổi đấu giá của Sotheby's hôm 13/5. Ảnh: Brendon Cook/BFA.com.

“Dù là tỷ phú hay không, không ai trong giới am hiểu thị trường hiện tại lại sẵn sàng trả mức giá gần như cao hơn 50% cho một tác phẩm từng được bán cách đây chưa lâu”, Todd Levin, cố vấn nghệ thuật tại New York, nói với New York Times. Ông nhắc đến bản đúc khác từng được bán năm 2013 với giá hơn 50 triệu USD .

Thất bại của Grand tête mince giáng một đòn nặng vào phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại của Sotheby’s. Riêng tác phẩm này chiếm gần 30% mức kỳ vọng tối thiểu 240 triệu USD . Kết thúc buổi đấu giá, tổng doanh thu chỉ đạt 152 triệu USD , đặt ra câu hỏi về sức mua ở phân khúc cao cấp.

“Việc Christie’s rút tác phẩm Electric Chair của Warhol và Giacometti không bán được tại Sotheby’s cho thấy phân khúc giá cao nhất đang trở nên khó tiếp cận, kể cả với những cái tên lớn”, ông Glauber nói thêm.

Julian Dawes, Giám đốc mảng Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của Sotheby’s, cho biết họ từng nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ các nhà sưu tầm lớn.

Chúng tôi có những người sẵn sàng đấu giá, vì vậy cảm thấy có trách nhiệm giữ tác phẩm trong phiên để cho nó một cơ hội”, ông chia sẻ.

Do không có người mua, bức tượng 70 triệu USD trở thành một trong nhiều tác phẩm lớn bị "đốt" - thuật ngữ chỉ các tác phẩm không bán được và có nguy cơ mất giá trị trên thị trường. Với Sotheby’s, tác phẩm của Giacometti giờ là "chú voi bằng đồng trong căn phòng".

Trước đó, Sotheby’s từng vướng bê bối thuế. Tháng 11/2023, nhà đấu giá danh tiếng này chấp nhận nộp phạt 6,25 triệu USD sau khi bị Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và quan chức thuế Amanda Hiller cáo buộc hỗ trợ khách hàng giàu trốn thuế khi mua nghệ thuật.

Các công tố viên cho biết Sotheby’s đã để người mua giả làm đơn vị bán lại nhằm né thuế khi giao dịch các tác phẩm của Picasso hay Pollock. Tòa yêu cầu Sotheby’s chấm dứt hành vi này và tuân thủ đúng quy định thuế.