Tranh của họa sĩ Việt được đấu giá hơn 1,5 tỷ đồng tại London

Bức sơn dầu Property of a lady of title của họa sĩ Vũ Cao Đàm. Ảnh: Sloane Street Auctions.

Bức sơn dầu Property of a lady of title của họa sĩ nổi tiếng thời kỳ Đông Dương Vũ Cao Đàm (1908-2000) đã được gõ búa với giá 45.000 bảng Anh (khoảng 1,55 tỷ đồng ) trong phiên đấu giá ngày 2/5 tại nhà đấu giá Sloane Street Auctions (London, Anh).

Là tác phẩm nghệ thuật Việt Nam đầu tiên góp mặt tại Sloane Street Auctions, bức tranh đạt mức giá cao nhất trong phiên đấu ngày 2/5.

Tác phẩm Property of a lady of title”từng được trưng bày tại một triển lãm cá nhân của Vũ Cao Đàm ở London vào năm 1960 do phòng tranh Frost & Reed danh tiếng của Anh tổ chức. Daniel Hunt, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Sloane Street Auctions, đánh giá Property of a lady of title là một tác phẩm hiếm do có lịch sử đầy đủ kể từ khi sáng tác.

Bức tranh có mặt tại triển lãm thương mại đầu tiên của Vũ Cao Đàm ở London năm 1960 và được cha của chủ sở hữu hiện tại mua ngay trong triển lãm. Ông Hunt coi họa sĩ Vũ Cao Đàm là một Chagall (họa sĩ Pháp, 1887-1985) của phương Đông. Các tác phẩm của Vũ Cao Đàm nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Là một trong những họa sĩ Việt Nam có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, Vũ Cao Đàm thuộc nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam gồm Phổ, Thứ, Lựu, Đàm (tức Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm). Ông sinh năm 1908 tại Hà Nội trong một gia đình khá giả và là con thứ 5 trong số 15 người con. Họa sĩ chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp từ khi còn rất nhỏ, bởi cha ông Vũ Đình Thi (1864-1930) là một học giả có kiến thức sâu rộng về văn hóa Pháp.

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Vũ Cao Đàm được các họa sĩ người Pháp Victor Tardieu và Joseph Inguimberty giảng dạy. Năm 1931, ông đến Paris theo học bổng của Học viện Louvre. Năm 1949, ông cùng gia đình chuyển đến miền Nam nước Pháp. Cuộc sống nơi đây và ảnh hưởng từ họa sĩ Chagall, người hàng xóm sống cách nhà Vũ Cao Đàm khoảng 1 km, phản ánh rõ nét trong các tác phẩm của ông.

Ông Hunt cho rằng nghệ thuật Việt Nam đang ngày càng được công nhận trên toàn cầu, dần chiếm lĩnh thị trường nghệ thuật thế giới trong hơn 20 năm qua. Các họa sĩ trong thời kỳ Đông Dương như Vũ Cao Đàm đặc biệt được đánh giá cao khi các tác phẩm của họ ngày càng được ưa chuộng và có giá trị cao.

Sloane Street Auctions có trụ sở tại London, chuyên đấu giá tác phẩm của các bậc thầy hội họa, đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật châu Âu, cũng như tác phẩm nghệ thuật trường phái ấn tượng, nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh. Không chỉ quan tâm tới nền nghệ thuật Việt Nam, Sloane Street Auctions còn chung tay giúp đỡ trẻ em Việt Nam kém may mắn thông qua việc hỗ trợ Facing the World (FTW), một tổ chức từ thiện của Anh hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, mỗi năm hỗ trợ khoảng 10.000 ca mổ cho trẻ em mắc dị tật sọ mặt bẩm sinh.