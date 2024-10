Không bằng lái, nữ 9X vẫn thuê ôtô rồi mang bán

VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Duyên (SN 1992, trú ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội) về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu, năm 2021, Hoàng Thị Duyên lên mạng Internet tìm kiếm dịch vụ cho thuê ôtô tự lái để mang đi cầm cố. Duyên biết Công ty TNHH Vũ Hùng Phát (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho thuê ôtô tự lái, nên đến hỏi thủ tục và ký hợp đồng thuê 2 chiếc xe Toyota Rush và Toyota Vios rồi chiếm đoạt.

Ở lần thuê xe đầu tiên, do không có giấy phép lái xe, Duyên nhờ bạn là anh Nguyễn Quang Đạo (SN 1984, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đi để đủ điều kiện thuê xe.

Giá thuê là 2 triệu đồng/1 ngày, thời hạn thuê 10 ngày. Khi thuê xe, Duyên để lại căn cước công dân và 40 triệu đồng. Mặc dù không có giấy phép lái xe, Duyên vẫn lái xe chở Đạo về nhà và sử dụng xe đi lại hàng ngày.

Đến ngày 15/2/2021, do không có tiền chi tiêu, bị can nảy sinh việc mang xe đi cầm cố xe để vay 250 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bị can nhờ anh Đạo lái xe đến địa chỉ theo định vị ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đến nơi, Duyên bảo anh Đạo đi về trước, còn mình tiến hành giao dịch. Sau khi viết giấy cầm cố tài sản, bị can nhận về 220 triệu đồng.

Đến thời hạn phải trả xe, Duyên gọi điện đến công ty xin gia hạn thời gian thuê tài sản. Song quá thời hạn trên, bị can không trả xe. Theo giám định, trị giá chiếc ôtô Toyota Rush nêu trên là 620 triệu đồng.

Nhận thấy việc thuê xe dễ dàng, tháng 2/2021, Duyên lại rủ bạn là Trần Thị Phương (SN 1989, trú ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng đi thuê xe rồi cầm cố để lấy tiền chi tiêu. Cả hai thống nhất bị can là người liên hệ thuê xe, còn Phương tìm cách cầm cố.

Duyên tiếp tục nhờ người bạn có giấy phép lái xe đi cùng để ký hợp đồng thuê xe Toyota Vios với Công ty Vũ Hùng Phát với giá 22 triệu đồng, thời gian thuê trong 30 ngày. Sau đó, Phương liên hệ với đối tượng chuyên cầm cố xe. Cả hai mang đi cầm cố được 176 triệu đồng rồi về chia nhau.

Đến ngày 22/3/2021, hết thời hạn thuê Duyên không gia hạn thời hạn thuê xe, không liên hệ với chủ xe. Do đó, ngày 14/4/2021, bị hại gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Duyên đến cơ quan công an. Một tháng sau, cơ quan công an phát hiện và thu giữ được 2 chiếc ô tô trên.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Hoàng Thị Duyên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc xe Toyota Rush, tương ứng với số tiền 620 triệu đồng và lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe Toyota Vios trị giá 560 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công ty TNHH Vũ Hùng Phát đã nhận lại tài sản và chưa có yêu cầu về bồi thường dân sự. Đối với Trần Thị Phương, Trần Quang Đạo cùng người cầm cố tài sản phạm pháp, do không có mặt tại nơi cư trú và chưa làm rõ được hành vi liên quan, cơ quan công an tách tài liệu để xác minh sau.