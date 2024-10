Không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat lên màn ảnh thế giới

Lý giải về việc lựa chọn khu du lịch Samten Hills Dalat làm điểm dừng chân đầu tiên của bộ phim Love in Vietnam, nhà sản xuất Rahul Sudesh Bali cho hay cảnh sắc tuyệt đẹp cùng nguồn năng lượng tích cực, bình an từ những công trình tâm linh tại đây làm ông và tất cả cộng sự trong đoàn phim xúc động. Samten Hills Dalat được ví như “miền trở về” nhờ sự tương đồng, gần gũi và ấm áp. Nhà sản xuất không giấu được sự tâm đắc với phim trường rộng lớn của tác phẩm. Ông chia sẻ: “Dấu ấn văn hoá của Việt Nam và Ấn Độ được thể hiện trọn vẹn tại vùng đất này. Tôi không nghĩ Việt Nam có một công trình đẹp đến vậy. Đây là lý do tôi quyết định chọn Samten Hills Dalat làm phim trường chính của bộ phim. Tôi hy vọng qua Love in Vietnam, du khách Ấn Độ và quốc tế sẽ biết đến địa danh nổi tiếng này nhiều hơn”.