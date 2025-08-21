Không khí ngày hội trước buổi tổng hợp luyện lần đầu ở Ba Đình

- Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
- Hầu hết các tuyến đường trong vành đai 1 của Hà Nội bị cấm lưu thông. Người dân, du khách khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua.
- Người dân và chiến sĩ có nhiều thời gian giao lưu trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện.
-
Mang laptop ra phố, vừa làm việc, vừa xem diễu binh
Nguyễn Hữu Trung (40 tuổi, phường Ba Đình) lựa chọn làm việc từ xa để dễ dàng xem buổi tổng hợp luyện diễu binh ngày 21/8. “Tôi mang laptop ra ngoài ngồi làm việc để tận hưởng không khí nhộn nhịp, hào hùng này. Đây là không gian lý tưởng để làm việc hiệu quả”, Hữu Trung chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Cùng ngày, nhiều văn phòng, công ty cho nhân sự nghỉ việc hoặc làm việc từ xa. Chuẩn bị cho A80, khoảng 100 tuyến đường Hà Nội, tập trung từ vành đai 3 trở vào bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9. Ảnh: Thu Hiền.
-
Du khách nước ngoài háo hức chờ xem diễu binh
Vợ chồng bà Natalie và ông Thomas (du khách Áo) hòa cùng dòng người ngồi chờ trên phố Nguyễn Thái Học.
"Sáng nay, chúng tôi thấy máy bay trên bầu trời nên bất ngờ, tra Google mới biết đang có sự kiện lớn ở Hà Nội. Ban đầu, chúng tôi ngồi ở đường Hoàng Diệu nhưng được một người dân tốt bụng dẫn ra đây để có tầm nhìn đẹp hơn. Chúng tôi thực sự ấn tượng trước cảnh đông đúc như lễ hội và rất háo hức xem các khối diễu binh vào tối nay, đặc biệt là dàn khí tài quân sự", ông Thomas cho biết. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Nụ hôn của cặp đôi chiến sĩ diễu binh
Cùng tham gia nhiệm vụ A80, chiến sĩ Vũ Đình Khôi (khối Đặc nhiệm dù) và Nguyễn Thị Bích Loan (khối nữ Chiến sĩ biệt động) tranh thủ phút giải lao để gặp nhau trên Quảng trường Ba Đình. Chiến sĩ Loan cho biết dù ở hai đội khác nhau, cuối tuần nào, bạn trai cũng sang thăm cô để cùng hỏi han, chia sẻ nhiều điều trong thời gian tập luyện.
“Hôm nay, tôi đến Quảng trường Ba Đình mang theo nhiệm vụ cao cả, đầy tự hào, đặc biệt hơn khi có người bạn đồng hành là đồng đội, đồng chí”, nữ chiến sĩ nói, bày tỏ niềm xúc động khi thấy nhiều người dân dậy từ sớm chào đón đoàn diễu binh, thể hiện tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Ảnh: Đinh Hà.
-
Phút nghỉ ngơi của nữ chiến sĩ Khối Quân nhạc
Các chiến sĩ Khối Quân nhạc nghỉ ngơi trên đường Hùng Vương (cạnh Phủ Chủ tịch). Tại đây, họ có phút giao lưu cùng người dân. Trời tạnh mưa, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho quá trình luyện tập của lực lượng cũng như hoạt động vui chơi của người dân. Ảnh: Việt Hà.
-
Những bước chân đều tăm tắp trên Quảng trường Ba Đình
Lúc 17h, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện đầu tiên. Những đội hình đồng đều, bước chân đều tăm tắp hòa chung trong không khí nghiêm túc, khẩn trương trước giờ G. Thời tiết lúc này có mưa nhỏ, nhiệt độ ở mức 28 độ C. Ảnh: Việt Linh.
-
Giá gửi xe máy 30.000 đồng/chiếc
Tại ngõ Hàng Cháo, người dân gửi xe máy chật kín 2 bên đường. Buổi sáng, giá gửi xe được thông báo 20.000 đồng/chiếc. Nhưng đến buổi chiều, mức giá lên đến 30.000 đồng/chiếc. Xe đến sau phải xếp xuống cả vệ đường do hết sạch chỗ trên vỉa hè. Ảnh: Minh Chiến.
-
Mẹ chiến sĩ diễu binh xúc động mong gặp con
Bà Nguyễn Thị Màu (1977), mẹ đồng chí Nguyễn Đức Hưng (khối Hải quân), từ Ninh Bình (Nam Định cũ) xuống Hà Nội để gặp con sau nhiều tháng. “Con bảo tôi đợi ở công viên Bách Thảo thì may mắn có thể gặp ít phút, nhưng tới nơi mới biết là không được vào bên trong công viên”, bà chia sẻ. Ảnh: Châu Sa.
-
Các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại Quảng trường Ba Đình
Từ khoảng 16h, các lực lượng thuộc khối diễu binh, diễu hành tập trung tại Quảng trường Ba Đình, ổn định hàng lối, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện dự kiến diễn ra vào 20h. Trong ảnh là sự xuất hiện của Khối Nam chiến sĩ Tăng thiết giáp, Khối Nam chiến sĩ Phòng hoá, Khối Nam sĩ quan Không quân, Lục quân. Ảnh: Đinh Hà.
-
Ga Cát Linh đông khách đi xem diễu binh, diễu hành
Lúc 16h tại ga metro Cát Linh, tuyến 2A, lượng khách khá đông đúc song không xuất hiện tình trạng quá tải. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ga Cát Linh cho biết tính đến 14h, ga phục vụ hơn 20.000 lượt khách. Dự kiến hết ngày tổng số lượt khách lên đến khoảng 60.000 lượt.
"Lượng khách tăng trong dự kiến của chúng tôi. Hôm nay là tổng hợp luyện lượng khách đông nhưng chưa gọi là quá tải. Đúng lễ 2/9, lượng khách chắc chắn tăng cao", người đại diện chia sẻ. Ảnh: Minh Chiến.
-
Trời đổ mưa, người dân vội mua áo mưa, tìm chỗ trú
Khoảng 16h, nhiều khu vực trung tâm Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ. Nhiều người dân vội mua áo mưa hoặc tìm nơi tránh trú. Lâm Gia Bảo (18 tuổi), nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, tranh thủ dắt em trai 12 tuổi và hai cháu ra đường Hùng Vương xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Do đường đã chặn và gặp cơn mưa bất chợt, cô cùng các bé quyết định trở về điểm gần nhà để chờ xem đoàn chiến sĩ đi qua. Tuy nhiên, đoạn đường giao Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám cũng bị chặn, người nhà của Gia Bảo không thể sang đón nên cô cùng các bé vào quán cà phê trước cổng vườn Bách Thảo ngồi đợi thêm. Ảnh: Châu Sa.
-
Không khí náo nhiệt trên vỉa hè trước giờ tổng hợp luyện
Nhiều người lập nhóm đi xem tổng hợp luyện diễu binh, rủ nhau mặc đồng phục, phụ kiện khăn cờ đỏ sao vàng. Họ chuẩn bị đồ ăn, uống để chờ đợi đến giờ G. Một nhóm còn hào hứng "cụng ly" đây khí thế, hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tạo nên không khí rộn vang, thu hút sự chú ý của người qua đường.
-
Khối Nghi trượng tập luyện trên đường Chu Văn An
Khối Nghi trượng thu hút sự chú ý ngay khi bước vào khu vực tập luyện trên đường Chu Văn An. Theo chương trình lễ diễu binh, diễu hành A80, biên đoàn không quân sẽ bay chào mừng, mở đầu cho sự kiện. Tiếp đến là màn diễu hành của Khối Nghi trượng với xe rước Quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh... Ngoài 311 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, khối xe nghi trượng còn có sự tham gia của 93 cán bộ, học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và 48 người của Thành đoàn Hà Nội.
Theo ghi nhận, trong ngày tổng hợp luyện 21/8, Khối Nghi trượng chưa có sự xuất hiện của các xe rước, xe mô hình. Ảnh: Việt Hà.
-
Vương Anh Ole đạp xe ngắm phố phường đông đúc
Diễn viên Vương Anh Ole quyết định đi xe đạp để ngắm phố phường đông vui trước buổi tổng hợp luyện diễu binh. Anh cho biết sáng nay, mình đã dậy từ sớm để ngắm trực thăng và cảnh người dân háo hức xếp hàng.
Những ngày qua, Vương Anh tham gia nhiều hoạt động khác nhau để hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nam nghệ sĩ rất tự hào, vinh dự khi được góp mặt. Ảnh: Phương Anh.
-
Bán cờ, quạt phục vụ người dân check-in
Minh Hằng (19 tuổi) và Đại An (20 tuổi), nhân viên tiệm hoa Felice dei fiori, cho biết vì cấm đường, chi nhánh tại Ba Đình đóng cửa trong ngày 21/8. Các nhân viên Gen Z đề xuất chuẩn bị cờ, quạt, đồ ăn… để bán cho người dân và được chủ quán ủng hộ nhiệt tình.
Chia sẻ cảm nhận về không khí trước màn tổng hợp luyện, Đại An cho biết anh thấy vui lây trước cảnh người dân háo hức, nhiệt tình đổ ra đường. Ảnh: Châu Sa.
-
Quán cà phê "chạy" hết công suất
Quán cà phê Linka (góc đường Nguyễn Thái Học - Thanh Bảo) chật kín khách, phần lớn trong đó là những người đến chờ xem diễu binh, diễu hành. Nga, nhân viên quán, cho biết lượng khách hôm nay đông bất thường, khiến 3 nhân viên có chút quá tải. Vừa tất bật nhận order của khách, cô vừa dọn dẹp, phục vụ. “Nếu đến tối đông hơn, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung nhân sự để kịp phục vụ”, Nga nói.
Trong khi đó, tại khu vực công viên Thống Nhất lúc 15h, người dân có mặt từ sớm, nghỉ chân tại quán cà phê, chờ các chiến sĩ trở về điểm tập kết tối nay. Nhiều quán cà phê tăng nhân lực, sức chứa, nguyên liệu đồ uống để phục vụ khách hàng. Các góc check-in của hàng quán xung quanh khu vực này cũng thu hút người dân đến chụp hình trong thời gian chờ xem hợp luyện. Ảnh: Châu Sa, Ngọc Bích.
-
Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông
Khi ngày càng đông người dân đổ về các tuyến phố trung tâm - nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, lực lượng kiểm soát quân sự căng mình điều tiết giao thông. Hình ảnh được ghi nhận trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Đinh Hà.
-
Khối Sĩ quan Lục quân xuất hiện
Đoàn chiến sĩ Binh chủng Đặc công thuộc Khối Sĩ quan Lục quân là khối diễu binh đầu tiên xuất hiện tại buổi tổng hợp luyện. Lực lượng tập trung tại đường Hùng Vương, ổn định hàng lối, hành quân qua Quảng trường Ba Đình, sau đó dừng lại trước Phủ Chủ tịch. Tại đây, đoàn chiến sĩ tranh thủ thời gian dừng chân ngắn ngủi để giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: Nhật Anh.
-
Dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm ngày càng đông
14h45, dòng người từ các ngả đổ về Quảng trường Ba Đình. Tại ngã giao Nguyễn Thái Học - Giảng Võ, các quán cà phê có ban công bắt đầu đông khách ngồi chờ đợi.
Hòa trong dòng người háo hức ở khu vực ngã tư Hàng Cháo, Trần Phạm Trà My (17 tuổi, Ninh Bình) cho biết cô có mặt tại Hà Nội từ 5h30 sáng cùng mẹ, đến trưa xếp hàng ngồi giữ chỗ. Balo của My luôn sẵn nước và đồ ăn vặt để “tiếp sức” cho một ngày dài. Đây là lần đầu tiên nữ sinh được tham dự một sự kiện lớn như vậy. "Em đã chờ đợi ngày này từ lâu và rất háo hức", cô nói.
Trên đường Hùng Vương, người dân trèo kín hai xe đầu kéo để chờ đợi xem tổng hợp luyện. Ảnh: Minh Chiến, Châu Sa, Đinh Hà.
-
Người dân xuất trình CCCD để vào nhà trong khu vực cấm đường
14h ngày 21/8, an ninh được thắt chặt ở các trục đường diễu binh, diễu hành. Tại giao lộ Ngọc Hà - Đội Cấn - Lê Hồng Phong, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cấm đường, điều tiết giao thông. Người dân có nhà thuộc khu vực này phải xuất trình căn cước công dân mới có thể lưu thông. Ảnh: Châu Sa.
-
Vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh tặng kem cho người xem diễu binh, diễu hành
Từ sáng sớm 21/8, trước căn nhà số 121 phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) của vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, nhiều người dân đã xếp hàng để chụp ảnh cùng tiểu cảnh nhỏ gồm sạp báo, bàn nước, nón lá và lá cờ đỏ sao vàng.
Quỳnh Anh, vợ nam cầu thủ, cho biết gia đình còn chuẩn bị 500 cây kem tặng miễn phí cho người dân vào lúc 15h.
“Tôi muốn hòa vào niềm vui chung của đất nước. Chi phí không quan trọng, quan trọng là mang niềm vui đến cho mọi người”, cô chia sẻ. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Người dân, du khách chờ 10 tiếng xem hợp luyện diễu binh
Từ khoảng 10h ngày 21/8, hàng trăm người dân, du khách quốc tế đã có mặt tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình theo dõi màn tập luyện của biên đội máy bay, đồng thời chờ đợi buổi hợp luyện diễn ra lúc 20h cùng ngày.
Nhiều người trải bạt, mang theo đồ ăn, thức uống, sẵn sàng chờ đợi hồi lâu cho khoảnh khắc gặp gỡ các lực lượng diễu binh, diễu hành.
Ngoài ra, không ít du khách quốc tế cũng có mặt, tỏ ra hào hứng khi lần đầu chứng kiến cảnh trực thăng xuất hiện trên bầu trời và tinh thần hào hùng, rộn ràng tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh.
Priya kallarakkal (25 tuổi, người Ấn Độ) cùng mẹ tới Việt Nam du lịch. Cô cho biết đã lên kế hoạch và chủ động chọn dịp lễ độc lập của Việt Nam. Cô ấn tượng với đường phố và con người Hà Nội dịp này, đồng thời muốn trải nghiệm thêm nhiều hơn. Ảnh: Minh Chiến, Châu Sa, Đinh Hà, Lan Phương.
-
Biên đội máy bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội
Khoảng 11h sáng 21/8, biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa... tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội, tham gia tổng hợp luyện lần một cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo kế hoạch, sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay. Đây sẽ là phần mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.
-
Chi tiết tuyến đường diễu binh, diễu hành
Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra các hướng đến điểm tập kết. Người dân có thể dựa vào lộ trình di chuyển để chọn vị trí theo dõi phù hợp.
Có 6 điểm tập kết của các khối gồm quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, công viên Thống Nhất, SVĐ Quần Ngựa, công viên Bách Thảo, SVĐ Hàng Đẫy và sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành dự kiến của các khối, xem TẠI ĐÂY. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Các khối diễu binh, diễu hành A80 lần đầu hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình
20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
Sau nhiều tháng tập luyện, tất cả khối diễu binh, diễu hành A80 lần đầu tổng hợp luyện tại trung tâm Hà Nội. Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
Lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời tham gia gồm: Nga, Trung, Lào, Campuchia, Belarus. Ảnh: Duy Hiệu.