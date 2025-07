Không khởi tố hình sự vụ tố giác heo bệnh ở Công ty C.P. Việt Nam

Sáng 2/7, ông Liễu Quý Ngân cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng (cũ) với nội dung không khởi tố vụ án hình sự đối với việc ông tố giác heo bệnh ở Công ty C.P. Việt Nam.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được đăng tải trên tài khoản Facebook "Jonny Lieu".

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook có tên "Jonny Lieu" đăng tải nội dung tố cáo Công ty C.P. Việt Nam đưa thịt heo, gà bệnh bốc mùi hôi thối về cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bán ra thị trường tại Sóc Trăng và kèm theo nhiều hình ảnh thịt heo có dấu hiệu bệnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng (cũ), kiểm tra một cửa hàng bán thịt heo của Công ty C.P. Việt Nam trên địa bàn vào ngày 30/5.

Người tố cáo là ông Liễu Quý Ngân ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên.

Kết quả giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/6/2025 đối với tố giác của ông Liễu Quý Ngân do không có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, cuối tháng 5/2025, ông Liễu Quý Ngân nhân viên bán hàng tại CP Fresh Shop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng cũ) phản ánh trên mạng xã hội về việc công ty C.P. Việt Nam “tuồn” thịt heo, gà bệnh ra thị trường, thịt đã bốc mùi hôi thối được đưa về cửa hàng, buộc nhân viên phải bán ra cho người tiêu dùng.