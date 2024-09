Không nhận ra các 'nữ thần' Olympic

Trong khi đó, “nữ thần” thể dục dụng cụ Mỹ Sunisa Lee (sinh năm 2003) lại gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2025. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, đây là lần đầu tiên Sunisa Lee tham dự sự kiện thời trang danh tiếng này. Cô mở đầu tuần lễ với buổi biểu diễn của nhà mốt Prada. VĐV thể dục dụng cụ diện set trang phục đơn giản với chiếc áo khoác tông xám, in hoạ tiết hoa làm điểm nhấn. Sau đó, Sunisa Lee tiếp tục thả dáng trên đường phố New York với chiếc măng-tô 2 hàng khuy, bổ sung dây lưng của thương hiệu Tommy Hilfiger. Cô bổ sung thêm đôi boots da cao cổ và kính mắt đen khi đến buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt này. Ảnh: @sunisalee.