Không phải BYD hay Geely, đây mới là SUV bán chạy nhất Trung Quốc

Trước làn sóng nội địa hóa của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, nhiều mẫu xe quốc tế vẫn bán tốt, thậm chí lọt nhóm bán chạy nhất thị trường trong quý đầu năm.

Nhắc đến thị trường Trung Quốc, mọi người đều nghĩ đến những tập đoàn nội địa khổng lồ, vốn đang "dằn co" từng phần trăm doanh số, chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng xe bán chạy. Tuy nhiên theo thống kê của Hiệp hội Ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA), kết thúc quý I, mẫu SUV bán chạy nhất tại đất nước tỷ dân lại đến từ Mỹ.

Cụ thể, Tesla Model Y là mẫu SUV ghi nhận doanh số cao nhất Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm với 81.889 xe được giao đến tay khách hàng.

Trong khi đó, Geely Xingyue L ghi nhận bước nhảy vọt khi doanh số tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 79.883 chiếc. Con số này giúp mẫu SUV của Geely bán chạy thứ nhì thị trường, vượt qua BYD Song Plus (65.603 xe) hay Changan CS75 Plus (53.668 xe).

BYD Song Plus. Ảnh: CarnewsChina.

Đáng chú ý, nhóm SUV bán chạy của thị trường Trung Quốc trong quý I lại xuất hiện nhiều cái tên ngoại quốc thay vì ôtô nội địa. Ví dụ, Toyota Frontlander (46.715 xe), Toyota RAV4 (43.536 xe), Volkswagen Tiguan L (41.632 xe) hay Honda CR-V (40.965 xe).

Thậm chí nếu đặt cạnh lượng xe bán ra cùng kỳ năm trước, số xe từ các hãng quốc tế còn có dấu hiệu tăng trưởng tốt so với ôtô nội địa, ví dụ Toyota RAV4 (tăng 22,7%), Volkswagen Tayron (tăng 39,4%) hay Volkswagen Tiguan L (tăng 11,7%).

Điều này phần nào cho thấy chỉ cần sản phẩm phù hợp và giá thành đủ cạnh tranh, những chiếc ôtô từ hãng xe ngoài Trung Quốc vẫn đủ cơ hội để đứng cùng với xe nội địa. Đương nhiên trước cơn bão giá và các rào cản thuế quan hiện tại, việc có thể định giá để "đua" với ôtô Trung Quốc vẫn sẽ là thử thách không nhỏ cho các tập đoàn quốc tế.