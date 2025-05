Không phải dầu ăn nào cũng như nhau, đừng chọn theo thói quen

Lựa chọn dầu ăn như thế nào để bảo vệ sức khỏe gia đình là câu hỏi của không ít bà nội trợ đặt ra trước thị trường dầu ăn phong phú với nhiều lựa chọn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, yếu tố then chốt cần quan tâm chính là thành phần bởi không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Đây là “chìa khoá” quy định sự khác biệt và quyết định giá trị dinh dưỡng.

3 lưu ý để chọn dầu ăn tốt cho sức khỏe

Với quan điểm sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, chị Hạ Vi (quận 1, TP.HCM) luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn mọi thực phẩm cũng như nguyên liệu nấu nướng cho gia đình, trong đó có dầu ăn. Tuy vậy, chị vẫn thừa nhận: “Để biết chính xác loại dầu nào thực sự tốt thì không dễ chút nào”.

Trong khi đó, chị Thư Lê (quận Phú Nhuận, TP.HCM), hiện là nội trợ, trăn trở về việc nên sử dụng nhiều loại dầu riêng biệt để tối ưu giá trị dinh dưỡng, hay chỉ cần dùng một loại là đủ. Bên cạnh chị Hạ Vi và chị Thư Lê, không ít người nội trợ vẫn chọn và sử dụng dầu ăn theo cảm tính hoặc thói quen mua sắm lâu năm.

Chọn dầu ăn tốt là yếu tố góp phần chăm sóc sức khỏe gia đình qua từng bữa ăn.

Đối với trăn trở lựa chọn dầu ăn như thế nào để bảo vệ sức khỏe gia đình của người nội trợ, nhiều nghiên cứu khoa học được các tổ chức uy tín công bố đã chỉ ra ba lưu ý quan trọng về dầu ăn mà bạn có thể tham khảo.

Thứ nhất, không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau; thành phần nguyên liệu là yếu tố quyết định giá trị dinh dưỡng và tác động đến sức khỏe của người sử dụng. Do đó người nội trợ nên ưu tiên lựa chọn dầu ăn có thành phần nguyên liệu cao cấp, tốt cho sức khỏe. Theo đó, một số loại dầu như dầu gạo lứt, dầu hướng dương, dầu đậu nành đã được WHO và các tổ chức y tế uy tín như FDA, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) kết luận có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể, dầu gạo lứt chứa hàm lượng gamma oryzanol và phytosterol dồi dào, giúp giảm hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, từ đó góp phần hỗ trợ ngăn ngừa mỡ máu. Dầu hướng dương bổ sung vitamin E tự nhiên - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Dầu đậu nành giàu omega 3, 6, 9, có lợi cho sức khỏe hệ tim mạch.

Thứ hai, mỗi loại dầu mang đến một giá trị dinh dưỡng riêng biệt và không có loại dầu nào cung cấp được toàn diện nhu cầu chất béo. Trong khi đó, cơ thể người cần bổ sung đa dạng loại chất béo. Do vậy, thay vì chỉ sử dụng duy nhất hay luân phiên từng loại dầu, người nội trợ có thể lựa chọn dầu ăn có công thức kết hợp từ 3 thành phần kể trên là dầu gạo lứt, dầu hướng dương, dầu đậu nành để tối ưu lợi ích sức khỏe cho gia đình.

Bên cạnh 2 lưu ý trên, người nội trợ cũng cần biết rằng để sản xuất ra sản phẩm dầu ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng đòi hỏi quy trình kiểm soát và công nghệ máy móc hiện đại, tiên tiến, nên người tiêu dùng cần lựa chọn nhà sản xuất uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Neptune Light - dầu ăn kết hợp 3 thành phần dầu cao cấp

Mintel - đơn vị nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới - đã chứng nhận Neptune là nhãn hiệu dầu ăn đầu tiên tại Việt Nam có công thức kết hợp 3 thành phần: Dầu gạo lứt, dầu hướng dương và dầu đậu nành.

Là nội trợ kỹ tính, bận rộn, chia sẻ về lý do tin tưởng dầu ăn thượng hạng Neptune Light, diễn viên Lan Phương nói: “Khi đặt tiêu chí sức khỏe, chất lượng, uy tín nhãn hiệu để chọn lựa dầu ăn cho gia đình, tôi ‘chốt đơn’ Neptune Light và chưa có ý định thay đổi. Không chỉ bao gồm thành phần dầu cao cấp, tốt cho sức khoẻ mà còn khiến các món chiên xào trở nên thơm ngon”.

Diễn viên Lan Phương chọn dầu ăn Neptune Light vì yếu tố thành phần và uy tín.

Hay chị Thanh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, dầu ăn thượng hạng Neptune Light mang đến sự an tâm cho chị và gia đình. “Neptune Light là bí quyết tạo ra những món ăn ‘chất lượng điểm 10’, giúp cung cấp đa dạng chất béo có lợi cho sức khỏe, giải quyết tất cả băn khoăn trong việc lựa chọn dầu ăn tốt”, chị Huyền nói.

Trong bối cảnh người tiêu dùng hiện đại ngày càng quan tâm đến dinh dưỡng, mỗi bữa ăn đều có thể đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Việc chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đúng sẽ góp phần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, mang lại lợi ích lâu dài cho cơ thể.