Khu đô thị đắt đỏ nhất Huế chìm trong biển nước

Theo một số cư dân tại đây, tòa nhà chưa xảy ra hiện tượng ngập nặng như đợt này. Hàng chục ôtô chìm bên dưới chưa thể kéo ra khỏi hầm dù nước rút 2 ngày trước đó. Chiều 3/11, ban quản lý tòa nhà tiếp tục thuê dịch vụ hút nước bên dưới hầm. Ông Trần Duy Khoái, người vận hành máy bơm nước tại đây, cho biết ông đã túc trực gần khu vực này 3 hôm liền để đảm bảo máy móc hoạt động trơn tru. "Nước bên trong rơi vào khoảng 70 cm. Còn gần 10 chiếc ôtô kẹt lại. Dự kiến 2 ngày nữa tình trạng ngập mới thuyên giảm", ông nói với Tri Thức - Znews và bổ sung giá dịch vụ kéo xe khoảng 10 triệu đồng/chiếc. Hình ảnh chụp lúc 16h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.